В школах Ростовской области могут появиться занятия по истории родного края

В донской столице состоялся круглый стол, на котором обсудили необходимость изучать Историю родного края. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялся круглый стол, на котором обсудили необходимость изучать такой предмет, как История родного края. Участниками дискуссии стали депутаты регионального Законодательного Собрания, представители органов исполнительной власти, историки, педагоги и, конечно, сами школьники.

«ЗНАНИЕ ИСТОРИИ – ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Как отметила зампредседателя Заксобрания, председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, мы все сейчас живем в очень непростое время.

- Сейчас, я думаю, каждому приходит понимание, что знание истории и культуры своей страны – это не просто вопрос широкого кругозора и эрудиции, это вопрос государственной безопасности. И мы все понимаем, что воспитание гражданственности и патриотизма неотъемлемы от знания истории своей страны и, конечно же, истории своей малой родины, - сказала Светлана Мананкина.

Сегодня каждая школа в регионе сама выбирает, вводить такой предмет, как История донского края, или нет. Поэтому уроки по краеведению проводят далеко не во всех средних общеобразовательных учреждениях, а в основном, в тех, которые входят в систему непрерывного казачьего образования.

Однако, считают участники встречи, этого мало. По мнению всех присутствующих за круглым столом, подрастающему поколению необходимо знать историю родного края.

Поэтому такие уроки должны стать неотъемлемой частью современной донской школы. Однако стандарты образовательного курса по истории устанавливаются на федеральном уровне, и региональному компоненту в них уделяется не очень много места.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД

По мнению депутата Госдумы от Ростовской области Ларисы Тутовой, наиболее оптимальная модель – это когда в отдельно взятом регионе сформированы единые учебные пособия, экскурсии и выставки – все имеет одну нормативную основу.

- Важно по аналогии с золотым стандартом образования, единым подходом, разработать региональный историко-культурный стандарт в рамках субъекта. Этот документ будет определять согласованный подход к преподаванию истории родного края, - считает Лариса Тутова.

Краеведение можно преподавать школьникам в рамках внеурочных занятий. Сейчас их объем составляет до 10 часов в неделю.

Предлагается хотя бы один час посвятить изучению истории и культуры родного края. При этом внеурочный формат занятий открывает для педагогов широкие возможности. Уроки могут проходить как традиционно, так и в форме экскурсий, мастер-классов, турпоходов, квизов и так далее.

При этом, сошлись во мнении специалисты, курс краеведения должен охватывать 5-9 классы средней школы. В этом возрасте дети уже могут осознанно подходить к изучению истории малой родины и в то же время, они не так загружены узкоспециализированными занятиями как старшеклассники.