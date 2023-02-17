Ростовчане с бойцом из зоны СВО начали печатать детали для военной техники

Навыки работы на 3D – принтере пригодились в зоне СВО добровольцу
Фото: Андрей АБРАМОВ
- Мы уже завершили несколько сборов в помощь военным. Помогали как могли, даже кастрюли собирали, - начали свой рассказ активисты добровольческого отряда «Неравнодушные». А сегодня перед волонтерами стоит другая задача.
НЕДЕТСКИЕ ИГРУШКИ
- Может, кому-то она покажется необычной, но нам надо помочь конкретному военному, чей позывной Мастер, - говорят активисты.
Раньше мужчина создавал на 3D-принтере детали для ремонта игрушек. А потом наступила специальная военная операция. И он записался добровольцем. Взял позывной Мастер и начал защищать родину. А еще - придумал, как можно применить свои навыки по работе с 3D-принтером.
Мужчина быстро понял, какие комплектующие и для какой техники являются критическими, какие быстро изнашиваются и часто требуют замены.
- Мастер предложил крутой план. С товарищами создали маленькую мастерскую. Ребята за свои деньги купили промышленные 3D-принтеры и начали печатать необходимые комплектующие, - рассказали волонтеры.
К слову, это помогло удешевить процесс замены деталей в пять раз.
- Более того, благодаря идеям ребят, командир подразделения изменил тактику выполнения боевых задач, больше задействовав технику. Уменьшилось количество потерь. Это самое большое достижение, - продолжают активисты.
«НАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ»
Сейчас Мастер с друзьями расширяют производство.
- Мы уже один раз помогали с обустройством мастерской, подарив печь, - продолжают волонтеры.
А сейчас стоит более масштабная задача – завезти новое оборудование, чтобы нарастить объемы производства.
- Необходима закупка различных комплектующих в Китае. Мы потратили много времени, чтобы правильно организовать процесс и иметь возможность приобрести все необходимое по минимальной цене. Объем заказа внушительный. И это позволит снабдить достаточно большую группировку наших бойцов необходимым, - говорят активисты.
И, чтобы эта идея притворилась в жизнь, активисты приступили к сбору денег на закупку.
- Сумма большая – 180 тысяч рублей, но мы верим, что справимся. Нам не привыкать решать сложные задачи, - улыбнулись добровольцы.
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