«Вдохновились бандитами из 90-х»: В Калмыкии двоих подростков будут судить за рэкет

Уголовная ответственность грозит двум нападавшим, третий оказался слишком маленьким. Фото: Тимур ХАНОВ.

Очередной случай подростковой жестокости не остается без должного внимания взрослых. В Элисте компания школьников напала на ровесников, чтобы «раскрутить» на деньги и дело дошло до рукоприкладства. Какое наказание грозит несовершеннолетним нарушителям, узнали в Следстввенном управлении СК по Республике Калмыкия. А также спросили у психолога, что делать родителям, чтобы их чадо не попало однажды в тюрьму, «вдохновившись» поведением бандитов из лихих 90-х.

БИЛИ ПО-ОДНОМУ

ЧП, которое возмутило родителей, произошло в Элисте в октябре 2022 года. Трое семиклассников гуляли в одном из микрорайонов города и искали, чем бы поживиться. Никто возле банков да магазинов кошелек не обронил, поэтому чипсы и газировку, а может и что-то покрепче купить было не на что.

Тут на горизонте появилась другая компания — трое ровесников. Недолго думая, первая троица решила разыграть сцену из фильма про бандитов 90-х годов. Каждый взял на себя по одной жертве: толпу разделили стали запугивать по одному.

На их стороне было физическое превосходство. Как рассказывают горожане, первая компания — крупные и сильные ребята, которые никого особо и не боялись, один даже числился на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Вот и решили напасть на трех одноклассников — домашних мальчиков лет по 14.

Каждый отвел в сторонку свою жертву и пытался «вытрясти» деньги. В ход шли не только угрозы, но и тумаки. Опасаясь получить серьезные травмы, двое ребят вывернули карманы, а третьему просто нечего было отдать — никаких карманных расходов в собой не имелось.

Тумаки достались всем потерпевшим, но одному потребовалась медицинская помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГРОЗИТ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Получив деньги, нападавшие пошли по своим делам, но просто так им выходка с рук не сошла. Одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу — медики оценят его травмы как легкий вред здоровью.

О подростковом рэкете уведомили и правоохранительные органы.

- В отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия», - рассказали в СУ СК по региону. - Расследование завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено на рассмотрение в Элистинский городской суд.

Отметим, максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Третий нападавший, которому еще только 13 лет, не достиг возраста уголовной ответственности. Поэтому следствие вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подростка, при этом его поставили на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Психолог рекомендует начинать говорить с детьми о хорошем и плохом как можно раньше, чтобы к средней и старшей школе не вырос хулиган. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УСПЕТЬ ЗАЛОЖИТЬ МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Виктория Аксютина, психолог

Зная о жестокости подростков, страшно становится не только родителям домашних мальчиков и девочек, которых могут обидеть, но и отцам и матерям задир. Что делать, чтобы не проснуться однажды от звонка из полиции и узнать, что чадо задержали за преступление?

Как рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону» психолог Виктория Аксютина, с 10-12 лет у детей активно формируется моральная сфера, и родителям важно не пускать это время на самотек, а успеть заложить в сознание ребенка понятия о хорошем и плохом. А еще с этого возраста начинать обучать школьников нормам закона, чтобы подростки понимали: их действия могут привести к уголовному наказанию.

- В школе полезно проводить тренинги на сплочение, на эмоциональный контакт, чтобы каждый ребенок мог раскрыться с разных сторон, показать себя успешным и талантливым. Это поможет избежать закрепления на всю жизнь роли неудачника или хулигана, - говорит Виктория Викторовна.

Еще важно в такой ситуации учитывать психологию развития самосознания мальчишек.

- Нередко, у тех, кто инициировал конфликт, есть проблемы с отцами. Часто в таких историях или фигурирует безотцовщина, или папа номинально присутствует, а сам на вахте, но физически он не дома, и мальчику просто не у кого впитать основы того, как себя ведут мужчины, что такое настоящая мужская сила, на каких канонах она должна реализовываться, - объясняет специалист.

По мнению психолога, для современного поколения эта тема очень актуальна.

- Институт отцовства только начинает развиваться. А это очень важно для мужской психологии, потому что просыпающаяся мужская сила у мальчиков требует правильной направленности, а это прежде всего модели поведения, которые ребенок берет в семье, - говорит Виктория Викторовна. - Ну и напомню совсем уж прописную истину. Если в детстве не читали правильные сказки, книги, то этих моделей у детей нет. Тогда мы получаем такую разухабистость без границ, когда в столь юном возрасте совершаются ошибки, чреватые тяжелыми последствиями.

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