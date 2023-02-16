В Ростовской области военных из зоны СВО отказались заселять в гостиницу

На стойке регистрации мужчинам отказали. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ростовской области разгорелся скандал после того, как военных отказались заселять в гостиницу. Два бойца приехали из зоны спецоперации в Таганрог, однако едва не остались на улице. Об этом рассказала волонтер Юлия Коваленко, которая помогала мужчинам.

По словам Юлии, она давно знакома с военными, периодически отвозит для них и их сослуживцев гуманитарную помощь. 14 февраля бойцы приехали ненадолго в город, в командировку. Попросили девушку забронировать им номера.

— Где-то в 23 часа я позвонила в гостиницу. Сразу сказала, что это военные из зоны СВО. Они ответили, что есть два раздельных номера. Я сообщила, что они подъедут где-то в двенадцать, возможно, немного позже. Номера были забронированы, — говорит Юлия.

Около полуночи военные позвонили волонтеру и сказали, что их не заселяют. Сотрудники объясняли это тем, что у них возникли технические трудности.

— Сказали, что у них якобы завис компьютер. Но один из военных облокотился на ресепшен и увидел, что все было в порядке. Более того, горело 40 свободных номеров, — продолжает собеседница.

Поняв, что людей не собираются заселять в забронированные номера, Юлия стала обзванивать все отели. Поскольку номеров свободных нигде не было, военные переночевали у нее.

— Позже я сама позвонила в эту гостиницу и спросила, в чем была проблема. Сотрудница мне повторила что у них зависла система. Но я раньше работала в гостиничном бизнесе, была управляющей. И я знаю, что данные всегда можно записать на обычном листе бумаги, а потом уже вбить в систему.

«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в гостиницу, где собирались остановиться военные. Там ответили, что смогут предоставить ответ позже.

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