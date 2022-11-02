«Один - в коме, второй - звал на помощь!»: Под Ростовом неизвестный выбросил щенков в двухметровый люк

Один из щенков отчаянно пытался спасти себя и брата. Фото: Центр Святобор.

В городе Шахты волонтеры провели целую спасательную операцию, чтобы помощь щенкам. Оказалось, что неизвестные выбросили бедолаг прямо в канализационный люк на пустыре возле гипермаркета. Жалобный стон услышали проходившие мимо горожане и вызвали добровольцев. Среди ночи зоозащитники помчались на помощь.

- Оказалось, что в люке малышей двое: просто один скулил и звал на помощь, видимо, пытаясь отчаянно спасти себя и брата, а второй был в коме, - рассказала директор центра «Святобор» Ольга Мосиюк. - Добрые люди, видно решили таким образом бороться с бездомностью, кинув двух мальчишек-щенков в люк. Как говорится, с глаз долой - из сердца вон... Высота-глубина, порядка двухметров. Щенки - в шоке, от удара, голода и холода.

Волонтеры пытаются спасти бедолагу, который стал жертвой человеческой жестокости. Фото: Центр Святобор.

Как позже стало известно, у одного из щенков черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в ветеринарной клинике под присмотром врачей.

- Лежит пластом, - добавила собеседница. - Очень нужна помощь, в оплате передержки, приобретении кормов, лекарств и одноразовых пеленок. Сейчас, главное вытащить малыша

Ольга рассказала, что после того, как щенят спасут, им буду искать новый дом и любящих хозяев.

Упав с 2-метровой высоты, щенок получил серьезную травму. Фото: Центр Святобор.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь малышам, или подарить им дом, звоните по номеру 8-906-418-94-59. К нему же привязаны реквизиты банковской карты для помощи.

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