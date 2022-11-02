«Я просто хочу помочь женщинам победить болезнь»: ростовский хирург маммолог-онколог рассказал, как при раке молочной железы сохранить здоровье и красоту

Фото: Архив КП

Уже многие годы октябрь является месяцем информирования о раке молочной железы. Среди женщин этот недуг является самым распространенным.

При каких симптомах стоит обращаться к онкологу и как современная медицина помогает женщинам спасти здоровье и красоту после рака молочной железы, рассказал хирург, маммолог-онколог РЖД-Медицина, главный внештатный онколог Северо-кавказской дирекции здравоохранения, кандидат медицинских наук Максим Провоторов.

ХИРУРГОМ ХОТЕЛ СТАТЬ СО ШКОЛЫ

- Максим Евгеньевич, что для вас медицина в целом, и почему решили стать доктором?

- Медицина, в первую очередь, для меня - служение людям. Это возможность заниматься любимым делом, внедрять новые технологии, расширять свои возможности в хирургической практике.

Стать врачом я решил еще со школьных лет, так как мне было это интересно. Поступил в медучилище. И когда там учился, решил стать хирургом. Ходил в больницу скорой медицинской помощи, смотрел ход операций, участвовал в уходе за хирургическими больными, а потом поступил в медицинский университет.

- Онкология - непростая сфера, особенно с психологической точки зрения. Почему вы остановили свой профессиональный выбор именно на ней?

- Я просто хочу помочь женщинам, которые оказались в такой сложной ситуации, при этом сохранив им молочную железу.

Я изначально начал заниматься заболеваниями молочной железы. Меня интересовала именно хирургия, так как рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди женского населения.

Когда я начинал свою работу хирургом, на молочной железе проводилась лишь одна операция – полное удаление молочной железы при злокачественных образованиях. И она калечила женщин не только психологически, но и физически. Тогда я стал расширять свой хирургический практический опыт и навыки для того, чтобы сохранять не только здоровье женщин, но и немаловажную эстетическую составляющую.

Фото: из архива Максима Провоторова

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ НА РАННИХ СТАДИЯХ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 56%

- При каких симптомах вы посоветуете срочно идти на обследование?

- Каждый человек должен прислушиваться к своему организму. И если вы себя чувствуете не так, как в обычном состоянии, нужно на это обращать внимание.

Если говорить об онкологии, это могут быть любые симптомы: слабость, снижение массы тела, отсутствие аппетита, проблемы с кишечником, задержка мочи, уплотнения в молочной железе, покраснения кожи молочной железы, - все это должно настораживать. И необходимо незамедлительно обращаться к специалисту.

Можно начать с врачей первичного звена - терапевты, хирурги. Там вам назначат необходимый объем обследований для того, чтобы подтвердить или исключить злокачественное новообразование. И по результатам проведенного обследования пациент, если выявляется опухолевое новообразование, приходит в онкологическое отделение.

- А как вы оцениваете развитие медицины вашей специализации за последние несколько лет?

- Хотелось затронуть статистику. В области онкологии выявления заболеваний на ранних стадиях увеличилось до 56 процентов. А смертность снизилась почти на пять процентов за последние годы.

Развитие технологий не стоит на месте. Сейчас большое место занимает внедрение роботической хирургии для лечения злокачественных новообразований. Также появилась молекулярно-генетическая диагностика. Все это быстро развивается и имеет большое будущее.

Фото: из архива Максима Провоторова

ВРАЧ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ И НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ

- Какие у вас профессиональные планы? Какие методы лечения хотелось бы вам еще освоить?

- Врач должен все время совершенствоваться и обучаться. Посещение различных конференций, мастер-классов тоже сюда входит.

На базе нашей больницы мы бы хотели внедрять микрохирургическую технику реконструкции молочной железы. Это когда выполняется пластика свободными лоскутами, что позволяет менее травматично выполнять реконструкцию собственными тканями, которые идентичны телу.

- У вас есть девиз по жизни? Как он вам помогает? И транслируете ли вы его своим пациентам?

- Бог не любит трусливых. Конечно, иногда бывает страшно в разных ситуациях. Но нужно идти вперед, так как только идущий осилит дорогу. И в общении с пациентами это помогает.