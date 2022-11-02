В Ростовской области для мобилизованных граждан закупили нужные товары на 63 миллиона рублей

качество приобретенных вещей было проверено членами попечительского совета фонда. Фото:правительство Ростовской области

В донском регионе закуплены для мобилизованных граждан нужные товары на 63 миллиона рублей. Сегодня в Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития продолжают поступать средства, которые перечисляют на счет фонда предприятия региона и жители Дона.

Заместитель губернатора Александр Скрябин провел очередное заседание фонда. Мероприятие состоялось 28 октября в правительстве Ростовской области.

Для бойцов закупили спальные мешки, сапоги и утеплители для них, термобелье, наколенники, налокотники, рюкзаки и другие нужные вещи. Все товары отправляют в центр материального технического обеспечения ЮВО. После чего вещи идут в места расположения мобилизованных граждан.

Отметим, что члены попечительского совета фонда проверили качество закупленных вещей. Номенклатура приобретаемых товаров поступила от ЮВО и одобрена членами попечительского совета.

Отметим, что пожертвования продолжают активно поступать. Это дополнительная поддержка для бойцов, то, что точно понадобится ребятам – таково общее мнение участников заседания. При этом они обратили внимание на скорость приобретения товаров, но не в ущерб их качеству.

Напомним, что предложения граждан и ветеранского актива о помощи мобилизованным гражданам Ростовской области были поддержаны главой региона.

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