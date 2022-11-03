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Здоровье3 ноября 2022 6:00

Специалисты выяснили, что хронический стресс снижает иммунитет

Во время депрессии человек больше подвержен вирусным заболеваниям
Наталья ВЕСНИНА
Хронический стресс снижает иммунитет.

Хронический стресс снижает иммунитет.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В медицине выделяют острый и хронический стресс. Острый характеризуется кратковременным выбросом кортизола и адреналина, которые стимулируют иммунную систему. Специалисты отмечают, что в древние времена это было полезное свойство, которое позволяло людям быстрее заживлять раны и разные повреждения.

Совсем другая ситуация происходит в случае с долговременным, хроническим стрессом. Многочисленные исследования показали, что постоянный стресс повышает уровень кортизола в крови и поддерживает его высоким в течение продолжительного периода времени. Из-за этого снижается синтез иммунных клеток, а точнее, В- и Т-лимфоцитов. При этом даже имеющиеся клетки также становятся менее активными.

Поэтому, если человек постоянно находится в депрессии, переживает стресс, то у него увеличивается риск заболеть ОРВИ, могут усилиться воспалительные процессы и обостриться имеющиеся хронические заболевания. Также установлена связь между депрессией и скоростью заживления ран. При стрессе она значительно ниже.

Психологическое состояние человека влияет на работу его иммунной системы. Чтобы этого не допустить, следите за своим настроением и вовремя обращайтесь к врачу.

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