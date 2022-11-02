Шевченко Виктор Александрович: «Сейчас мы ставим коронки даже детям, чтобы сохранить правильный прикус и здоровые зубы»

Фото: Архив КП

Во время беседы Виктор Александрович рассказал, как перестать испытывать страх перед кабинетом стоматолога. А также ответил, для чего детям дошкольного возраста врачи рекомендуют носить коронки.

«Я САМ КОГДА-ТО БОЯЛСЯ СТОМАТОЛОГА, А ПОТОМ РЕШИЛ ИМ СТАТЬ»

- Чем занимается стоматолог-ортопед? Какие вы решаете проблемы у пациентов?

- Прежде всего стоматолог-ортопед решает эстетические и функциональные проблемы.

- В своей анкете вы написали, что с детства решили стать стоматологом и шли к этой цели. Откуда появилось это желание?

- Сначала я боялся стоматологов. Но в один момент моей жизни встретился человек, который не просто смог убедить, что это не страшно, но и сделать встречу со стоматологом приятной, чтобы она не вызывала никаких неприятных эмоций, которые до этого были. И когда настало время определяться на кого учиться, я без сомнения выбрал стоматологию.

К слову, современная стоматология уже другая. Она во многом отличается от советского периода.

- На ваш взгляд, за чем будущее у стоматологической ортопедии?

- Имплантация становится тем шагом, к которому пациенты приходят чаще, чем 12 лет назад. Если раньше были только съемные протезы, то теперь все сводится к эстетическому замещению. Даже с учетом импланта пациент получает полный комфорт в дальнейшем. Думаю, что в этом направлении и будет еще больше новшеств.

Фото: из архива Виктора Шевченко

КОРОНКИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКОМ ВЗРОСЛЫМ

- С какого возраста по какой стоит обращаться к стоматологам-ортопедам?

- Сейчас мы даже детям надеваем коронки, чтобы у них не смещался прикус. Поэтому, можно сказать, что возрастные ограничения стали отсутствовать.

Если еще лет 15 назад, когда на прием приходил ребенок с коронкой, сделанной в ОАЭ, это вызывало недоумение, то сейчас это обыденное дело. Мы устанавливаем коронки из металла - диоксида циркония - пациентам дошкольного возраста. Все ради сохранения правильного прикуса, и чтобы зубы не разрушались. Например, у моей дочки стоят две коронки, а она еще даже в школу не пошла.

- Что посоветуете тем, кто боится идти к стоматологам?

- Чаще всего стоматологов боятся дети. Поэтому родителям нужно быть более внимательными к своему ребенку. И, даже если взрослые сами боятся, этот страх при ребенке должен быть сведен к нулю. Лучше малыша завести в кабинет и уйти, чтобы дать доктору спокойно сделать качественную работу. Тогда ребенок не будет бояться.

Также советую маленьких пациентов записывать в специализированные центры, которые заточены на детский прием, где есть детское отделение, где доктор знает, как разговаривать с ребенком.

Фото: из архива Виктора Шевченко

УСПЕХ ЛЮБОГО ЛЕЧЕНИЯ - ЖЕЛАНИЕ САМОГО ПАЦИЕНТА

- А нужно ли ходить к стоматологу-ортопеду с профилактической целью?

- Стоматолог-ортопед - многозадачный доктор. Если и приходить на прием, то только тем, у кого уже есть ортопедические решения во рту, и их нужно просто наблюдать до плановых замен.

А если нужен стоматолог для обычного осмотра, то лучше выбрать терапевта. Или узконаправленного доктора-гигиениста, который просто делает гигиену в рамках клиники и по ходу советует, какого доктора еще необходимо посетить.

- От чего зависит успех лечения пациента?

- Все зависит от желания самого пациента. Человек должен сам этого захотеть. И это - первый шаг к успеху.