В Ростовской области экоактивисты начали высаживать две полосы белых акаций

Ростовские добровольцы приехали сажать деревья, несмотря на дождь. Фото: Артем ПАНФИЛОВ.

В прошедшие выходные целый автобус волонтеров выдвинулся из Ростова-на-Дону в направлении Старочеркасска. Несмотря на дождь, более 70 человек решили присоединиться к экоакции по посадке робинии, белой акации, вдоль основной дороги, ведущей в станицу.

Руководитель Центра содействия экологическим инициативам «Экомост» Мария Горбачева рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», кто отправился в непогоду сажать деревья и почему это так важно.

«НЕ СДУЛИСЬ», НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЬ

Территорию для посадки предварительно согласовала администрация станицы Старочеркасской. Волонтеры высаживали саженцы на месте двух будущих защитных полос, расположенных вдоль основной дороги, ведущей в Старочеркасск.

Посадки проводились вдоль трассы, ведущей в Старочеркасск, на фоне храмов. Фото: Артем ПАНФИЛОВ.

Как отмечает Мария Горбачева, эти лесополосы защитят землю от ветровой эрозии. Всего планируется высадить 10 тысяч деревьев. Вдохновленные этой идеей, добровольцы под дождем делали углубления в земле и высаживали акации.

- Все дружно ринулись в бой, - рассказывает активистка. - Наши партнеры всем выдали кепки и дождевики. Это очень помогло - иначе из-за ветра и дождя мы бы «сдулись» гораздо быстрее.

Один делает ямку, другой - сажает деревце. Фото: Артем ПАНФИЛОВ.

САМОМУ СТАРШЕМУ 84 ГОДА

Добровольцев для участия в акции по высадке деревьев организаторы искали через соцсети и через специальный чат активистов акции. Проинформировать об акции помогли и друзья экоактивистов - «Том Сойер Фест Ростов» и «Донволонтер».

Среди добровольцев — совершенно разные люди, в том числе и преклонного возраста. Самому старшему из них 84 года.

- По-моему, эти волонтеры сажали деревья лучше всех, - отмечает Мария. - Настолько они бодрые, «заряженные»!

Были на высадке и дети с родителями. Однако большинство участников — молодые люди, студенты.

В ХОД ПОШЕЛ МЕЧ КОЛЕСОВА

В ход пошли как обычные лопаты, так и специальная лесопосадочная — «Меч Колесова». Некогда директор Харьковского земледельческого училища Александр Колесов придумал лопату такой конструкции, чтобы было удобно делать углубление для корневой системы сеянцев.

- Это такие красные, очень тяжелые, шестикилограммовые лопаты, которыми не копают, а вонзают их в землю, - пояснила экоактивиста.

Волонтеры делали углублениями специальными лопатами - "мечами Колесова". Фото: Артем ПАНФИЛОВ.

Работа с такой специальной лопатой начинается с того, что человек погружает лопату в грунт на всю высоту штыка. Затем он раскачивает меч вперед и назад, формируя лунку для саженца. После этого осторожно вынимает лопату, так, чтобы не повредить подготовленную ямку. Следующим этапом является погружение корня саженца в лунку.

10 тысяч деревьев обошлись волонтерам в сумму более 200 тысяч рублей. Поскольку данная акция по посадке деревьев для ребят далеко не первая, они заказывали саженцы уже у проверенного поставщика растений.

УСТАЛЫЕ, НО СЧАСТЛИВЫЕ

Каждое такое событие — это не только сам процесс посадки. Организаторы считают, что добровольцы всегда должны получать не только удовлетворение от «доброго дела», но новые знания и небольшую благодарность за участие.

Согреться экоактивисты могли горячим травяным чаем. Фото: Артем ПАНФИЛОВ.

Перед началом организаторы акции рассказали, почему так важно сажать деревьяи беречь леса. А после самой посадки уставшие, но счастливые волонтеры отправились на обед в местную прихрамовую трапезную, где служители храма накормили ребят постным обедом - вегетарианскими борщом и пловом.

- Это часть экологических принципов, - уточняет Мария. - Мясные производства — самые тяжелые в плане производства углеродного следа. И даже если один день отказываться от мяса, то это уже оказывает большой позитивный эффект на экологию.

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