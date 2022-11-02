Фобии и страхи, которые мешают жить человеку полноценно

Благодырь Екатерина Михайловна, клинический психолог, кан. псих.наук медико-психологического центра «Люмос». Фото: «Люмос»

Повседневная жизнь человека наполнена самыми разными эмоциями и некоторые из них носят подчас весьма деструктивный характер: страх, паника, тревожность и повышенная нервозность. Когда испытываемый страх становится очень сильным, практически непреодолимым, то это уже фобия.

В большинстве случаев это явление негативно сказывается на жизни человека и его отношениях в кругу семьи, с друзьями, с коллегами. Кроме сложных противоречивых переживаний, страх мешает принимать рациональные решения и совершать важные для собственного благополучия действия.

- Если у человека есть такой выраженный страх, то важно понимать, что его мозг в какой-то момент времени научился бояться. Научно доказано, что страх действительно может развиваться путем научения и в дальнейшем на подсознательном уровне он подкрепляется избеганием. - комментирует Благодырь Екатерина Михайловна, клинический психолог, кан. псих.наук медико-психологического центра «Люмос». - Допустим, человек боится собак и избегает встречи с ними. В его жизни этот страх никак не реализуется, то есть, на самом деле он не получает никакого зла от собак. Однако в его мозгу закрепляется связь, что «если избегать собак, то можно с ними не встречаться и не получать от них неприятностей». По факту такая схема только подпитывает чувство страха перед собаками. Избегание поддерживает фобию, а не способствует избавлению от нее.

Стоить отметить, что если мозг смог научиться бояться, то может и «разучиться» это делать, заново пережив столкновение с пугающим объектом и убедившись, что он на самом деле безобиден. Такое «разучивание» - важный инструмент в борьбе со страхом.

Медицинский психолог центра Заводнова Анна Александровна рекомендует использовать следующий план оптимальной работы по преодолению страха/фобии:

1. Определить, чего именно боитесь.

Собак, лифтов, самолетов и т.д

2. Описать свое охранительное и избегающее поведение.

Что именно вы делаете, чтобы защищать себя от своего страха. Например, избегаете лифтов и ходите пешком, летаете только в нетрезвом состоянии или что-то другое.

3. Сформулировать мотивацию к изменениям.

Если страх сильно мешает жить нормально, есть желание справиться с ним и понимание, как будет выглядеть жизнь без него, то это хорошая мотивация к его преодолению. Полезно спросить себя: «Что я потрачу на преодоление страха и что приобрету?»

4. Выстроить иерархию страхов.

Имеющийся страх следует проранжировать по уровню интенсивности.

Это делается так: вы перечисляете ситуации, которые заставляют вас бояться, начиная с тех, что пугают вас меньше всего и заканчивая самыми ужасными. Например, если ваш страх связан с лифтами, то, вероятно, ваша иерархия со входа в подъезд, где есть лифт, дальше - подойти к лифту, далее - нажать кнопку лифта, войти в лифт, наблюдать, как закрываются двери, проехать на лифте и т.д.

Наверняка, самая пугающая ситуация - застревание в лифте или даже падение - что на самом деле является маловероятным. В деталях представляя каждый из перечисленных шагов, присваиваете количественную оценку (по шкале от 0 до 10) возникающему страху.

5. Оценить рациональность своего страха.

Важно спросить себя - рационален ли ваш страх или избыточен? Так, если вы боитесь лифтов, то спросите себя - насколько вероятен страх погибнуть в лифте? Да, наверное, есть такие случаи, но какова их вероятность? На самом деле, очень мала. Анализ вероятностей поможет оценить, насколько в действительности иррационален ваш страх. Еще один способ проверить - это спросить себя, готовы ли вы поставить деньги на то, что ваш страх воплотится в реальность.

6. Визуализировать то, что пугает с четким планом своих действий.

Каждую ситуацию надо представлять максимально подробно, каждый раз оценивая свой уровень страха.

Медицинский психолог центра Заводнова Анна Александровна. Фото: «Люмос»

- Не стоит переходить к следующей ситуации, пока максимально не привыкнете к предыдущей. - подчеркивает Заводнова Анна Александровна. - Со временем ваш уровень страха при таком подходе и постоянной визуализации ситуации будет снижаться. Держите образ перед собой до тех пор, пока страх не снизится минимально. Тогда можно будет продвинуться по иерархии к следующему пугающему образу. Смысл всего этого - приучить себя к ситуациям, которые вызывают страх.

7. Тренируйтесь встречаться со страхом в реальной жизни.

Постепенно и аккуратно направляйте себя в ситуации, которые вызывают страх, аналогичным образом продвигаясь вверх по его иерархии. Проработке страха хорошо помогает его пробуждение в реальной жизни.

Здесь как и в предыдущем пункте надо помнить, что делать это нужно последовательно и не переходить к следующему в иерархии уровню страха, пока не привыкнете к предыдущему. Чем чаще вы будете переживать свой страх в безопасном контексте, тем скорее убедитесь, что бояться вам нечего.

Описанный метод из когнитивно-поведенческой терапии уже много раз доказал свою эффективность в работе со страхами и фобиями. Применяя его в ходе психотерапии, вы со временем разучитесь бояться, как бы вырабатывая иммунитет на конкретный страх и приобретая шансы жить более свободной жизнью.

- Прорабатывать свои фобии и страхи лучше всего вместе с квалифицированным специалистом, который подберет для пациента индивидуальный план лечения. Профессионально и эффективно уберет все негативные факторы и вернет человека к душевному равновесию используя только научно доказанные методы психотерапии. - подытоживает медицинский психолог Благодырь Екатерина Михайловна.

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