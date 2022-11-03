Ростовчанин ушел с высокого поста в банке, чтобы мастерить лодки и катамараны

Ростовчанин любит отдыхать, путешествуя на лодке по донским островам. Фото: предоставлено героем публикации.

Расположение города Ростова на реке Дон предполагает, что река — это некое «градообразующее предприятие». Дон — это и транспортная артерия, и источник рыбы, и место отдыха, и работы жителей города. Без лодки на Дону сегодня можно прожить. Но вот всю красоту окрестностей Ростова не раскрыть и не прочувствовать, что такое «жить на Вольном Дону».

Ростовчанин Дмитрий Чернов, однажды решивший сменить профессию банковского служащего на статус «производитель лодок», рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как последовал зову своего сердца и стал заниматься любимым делом.

НАЧИНАЛ С КАМЕРЫ ОТ КОЛЕСА

Ростовчанин до сих пор с ностальгией вспоминает первое водное средство передвижения - надувную камеру от колеса с подвязанным дном из сетки.

— Я на нем выплыл из деревни к тополям и рыбачил там, — рассказывает он. — Потом отец меня поддержал, и я купил резиновый «Нырок-2». Потом у меня была лодка «Романтика».

Дмитрий обожает рыбачить на Дону в одиночку или вдвоем с отцом. Хоть места на реке ими уже все исхожены, каждый выход для них — что-то личное.

— Настолько это интимная для меня история... — рассказывает ростовчанин. — Ты выходишь на воду на рассвете. Вокруг — туман, листья падают... Здесь тебе и единение с природой, и с моим папой. Я это очень люблю, и всем желаю испытать это чувство — выйти на воду с отцом, с другом или даже самому и отдохнуть.

Лет десять Дмитрий реставрировал лодки своими руками. Фото: предоставлено героем публикации.

Родители Дмитрия тоже ценят отдых на воде. Они летом два раза в месяц отдыхают на островах на реке Дон, выплывая туда на лодке.

«В БАНКЕ МНЕ СТАНОВИЛОСЬ ПЛОХО»

А начинал свою профессиональную карьеру нынешний производитель моторных лодок и катамаранов в банке. Там он «оттрубил» двенадцать лет. Когда же уходил с этой стези, то уже был руководителем финансового направления одного из крупнейших банков России, которое занималось юридическими лицами. Что же так не нравилось успешному банковскому топ-менеджеру?

— Когда я заходил в банк, мне сразу становилось плохо - настолько это было не мое, — поясняет Дмитрий. — У меня всегда была тяга к созданию чего-либо своими руками. А когда решился уйти, меня поддержали мои близкие. И я ушел в гараж к своему отцу.

Родитель будущего предпринимателя на тот момент делал моторы, а сам Дмитрий занялся лодками.

— Я люблю и понимаю алюминий, насколько он пластичен, как придать ему форму, — объясняет собеседник.

«ХВАТИТ ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ НОУТБУКОМ»

Лет десять Дмитрий реставрировал лодки своими руками. А однажды ростовчанин встретил своего друга, который сказал «Димон, хватит забивать гвозди ноутбуком! Давай создадим завод!».

Тогда и начался путь к созданию своего производства. Продажи лодок были открыты спустя только три года после разговора - в ноябре 2021 года. Но уже спустя год, компания Дмитрия, по его словам, занимает лидерские позиции в своей сфере.

— Сейчас мы поставляем наши лодки в СНГ, Монголию, Казахстан и Белоруссию. То есть мы развиваемся! — смеется бизнесмен.

Дмитрий Чернов не может представить свою жизнь без реки. Фото: предоставлено героем публикации.

Число сотрудников компании - небольшое. Сам Дмитрий руководит производством, а его друг — выступает в качестве финансового директора и занимается продвижением компании.

НУЖНО РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ

Во время беседы Дмитрий выразил убежденность, что сейчас нужно развивать внутренний туризм. А по мнению предпринимателя, реки — это единственные оставшиеся незагруженные транспортные артерии.

— Когда ты по ним движешься, возникает «какое-то первобытное чувство», — делится он. — Мало кто знает, но выше по течению Дона очень много достойных островов. Родители туда выезжают и ловят рыбу. Иногда я к ним приезжаю. Это кайф — постоять с палаткой на острове. Хоть острова эти обитаемы, но никто друг другу не мешает. Единственная боль — люди оставляют после себя мусор. Поэтому каждую такую поездку беру с собой пакеты для отходов, а обратно увожу их полными.

А не так давно он решил выпускать катамараны от 6 до 12 метров в длину, которые могут катать людей в Крыму и в Сочи.

— Мы верим, что туристическое направление будет развиваться и наши суда будут востребованы, — отмечает ростовский предприниматель. — Тем более, что нас хорошо поддерживает Министерство Экономического развития Ростовской области — мы относительно недорого берем льготные кредиты, лизинг и оборудование.

По мнению Дмитрия, если хорошо знать все программы господдержки, то можно их использовать с умом, чтобы развиваться. Нужно лишь посвятить этому какое-то время.

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