Большой этнографический диктант 3 — 8 ноября 2022 в Ростове-на-Дону: как участвовать

Жители Дона будут писать этнографический диктант уже в седьмой раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большой этнографический диктант 3 — 8 ноября 2022 будут писать десятки тысяч жителей Ростовской области. Регион участвует в международной просветительской акции уже в седьмой раз. Как сообщили в донском правительстве, написать диктант можно будет и онлайн, и оффлайн. Рассказываем, как зарегистрироваться и проверить свои знания.

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Большой этнографический диктант проводит федеральное агентство по делам национальностей в преддверии Дня народного единства. С каждым годом количество участников растет. Так, в прошлом году диктант решились написать 53 тысячи дончан.

Участвовать могут и дети, и взрослые. Но есть градация по сложности вопросов. Так, участники до 16 лет будут отвечать на 20 общефедеральных вопросов, участникам старше 16-ти предстоит ответить еще и на десять вопросов о родном регионе. Участвующим в диктанте за границей зададут еще вопросы о местах, связанных с Россией, находящимися за пределами страны.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Ответить на вопросы Большого этнографического диктанта в онлайн-формате можно на официальном сайте диктанта. Для этого нужно зайти на сайт в любой день с 3 по 8 ноября, нажать кнопку «Пройти диктант», заполнить анкету с контактными данными, ответить на 30 вопросов и скачать свой сертификат участника.

Когда пойдет отсчет и на экране появится первый вопрос, участник получит 45 минут, чтобы пройти весь диктант. Максимальный балл, который можно заработать, правильно ответив на все задания, - 100. Сверить свои результаты с правильными ответами также можно на сайте. Их опубликуют на сайте диктанта до 11 ноября.

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