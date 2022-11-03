Дончанка победила рак и стала «Королевой Евразии» в Дубае

Поборов болезнь, Мария занялась тем, чем всегда мечтала - стала моделью. Фото: Личный архив героя публикации

А вы знали, что в Таганроге живет «Королева Евразии»? 40-летняя Мария Покровская завоевала почетный титул в Дубае на международном конкурсе красоты «Ms&Mrs Universal World 2022», где на сцену вышли более 50 участниц из 15 стран. А ведь всего три года назад дончанка уже прощалась с жизнью, оказавшись на больничной койке с онкологией. Мария откровенно рассказала свою историю читателям «КП — Ростов-на-Дону», чтобы показать - мечты сбываются.

«ЗЕМЛЯ УШЛА ИЗ-ПОД НОГ»

Глядя на эту яркую и уверенную в себе женщину - профессиональную модель, трудно представить, что она прошла. Восемь лет в банке — от кассира до начальника отдела с работой по 12 — 17 часов в сутки, по сути, без выходных и праздников. Даже на фотографиях тех лет из отпуска — замученное лицо. Так было, пока в жизни Марии не появился сынок Миша. Когда мальчику было три, сын и муж Олег увидели — с мамой и женой что-то не то.

Год Мария боролась за жизнь и поняла, что должна делать то, что будет ее радовать. Фото: Личный архив героя публикации

- Как снег на голову обрушилась новость, что у меня рак молочной железы второй степени. Сказать, что у меня тогда земля ушла из-под ног — ничего не сказать, - вспоминает Мария. - Я реально собралась умирать, решила, что конец, и будущего не будет.

Но у жизни на Машу были другие планы. Операция, химиотерапия, лучевая, гормональная — лечение длилось год.

- В какой-то момент поправилась. Посмотрела на себя в зеркало и подумала, что так больше не может продолжаться, - рассказывает таганроженка. - И в то же время увидела человека, который может все. Это было толчком, чтобы я обратила внимание на себя, подумала, а что интересно мне, что приносит мне лично радость.

Первой победой стал приз в фотоконкурсе "Фотомодель России 2021". Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ ВЕРИЛИ, ЧТО МОДЕЛЬ — ЭТО ПРОФЕССИЯ»

Тогда Мария вспомнила, что всегда любила фотографироваться, в старших классах даже мечтала поехать учиться в модельную школу, но близкие отговорили — не верили, что моделинг — это профессия. В свое время работала в магазине брендовой одежды и наработала насмотренность. И три года назад решила: пора. Прошла несколько модельных школ, стала работать с ростовской плюс-сайз моделью Ксенией Усолкиной в ее школе и теперь сама преподает.

- Сама почти не принимала участие в конкурсах. Очень долго сомневалась: думала, это сложно, страшно, а вдруг не выиграю. Но потом сказала: «А гори оно все! Я прошла такой путь, такую работу над собой провела, уже сама преподаю. Надо попробовать: не выиграю, так хоть страну посмотрю!» - смеется Мария. - И не пожалела ни на минуту ,что решилась.

В конкурсе приняли участие более 50 участниц из 15 стран. Фото: архив Ксении Усолкиной

Близкие люди боялись отпускать свою красавицу за границу.

- Мой сын, конечно, вообще не любит, когда я уезжаю. Говорила ему: «Мишенька, я за короной уезжаю». Он только тогда и согласился: «За короной? Тогда ладно! Езжай», - улыбнулась собеседница.

УЧИЛИ «КАЛИНКУ-МАЛИНКУ» ТАНЦЕВАТЬ

Переживали родные и как отнесутся к модели из России представители других стран. Модель решила заранее не бояться и взяла с собой шоколадки «Аленка» как сувениры и отправилась вместе с Ксенией Усолкиной — национальным представителем и членом жюри конкурса — и ее ученицей из Челябинска за короной.

Королевы белой вечеринки. Фото: архив Ксении Усолкиной

- Относились к российским участницам великолепно! Мы, к слову, всех конкурсантов научили танцевать калинку-малинку, все с нами водили хоровод, - с улыбкой вспоминает Мария. - Никакого слова не услышала против нас - все открытые и доброжелательные люди. Я поняла, что эти девчата такие же, как и я. Все мы люди — со своим багажом опыта, знаний, переживаний. С первого дня было понятно, что переживать нечего.

Но конкурс есть конкурс. И нужно показать себя на все сто. В первый день во время вечеринки «Феррари», где дресс-код предписывал прийти в белом, Мария позировала фотографам в облегающем белоснежном комбинезоне с баской-юбочкой из ниток бисера, плавно качающимся в такт бедрам.

Российские участницы покорили сцену в Дубае. Фото: архив Ксении Усолкиной

На второй день конкурсанток ждала этно-вечеринка в национальных костюмах. В образе матрешки Мария в этот день и танцевала «калинку-малинку».

«ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ КОРОЛЕВОЙ ДО ТОГО КАК МНЕ НАДЕЛИ КОРОНУ»

Самый эффектный выход был, конечно, в день награждения — в вечерних нарядах. Черное с золотом платье настолько поразило гостей вечера, что соперницы не стали скрывать восхищения и подходили рассмотреть наряд.

- Я себя чувствовала поистине королевой еще до того, как мне надели корону «Королевы Евразии», - признается Мария. - Даже выкупила его у дизайнера и буду надевать на торжества. Оно пропитано духом королевы, и то ощущение победы теперь будет всегда со мной.

С "Королевой Евразии" фотографировались даже проводники. Фото: архив Ксении Усолкиной

За неделю в Дубае красавицам удалось выкроить пару выходных. Так что, удалось погулять только по центру, но сколько впечатлений осталось, когда нашлось время окунуться в Персидский залив.

- А в Ростове на перроне встречали коллеги и ученицы Ксении с поздравлениями и шариками! Даже проводники захотели со мной сфотографироваться. Я почувствовала себя победителем Олимпийских Игр, - смеется Мария. - Я благодарна девочкам за такой теплый прием, любовь и теплоту, а Ксении — за возможность для наших девчонок почувствовать себя королевами и поверить в себя!

А дома самый главный болельщик встречал маму со словами: «Наша королева!»

СЕКРЕТ СТРОЙНОСТИ И БЛЕСКА В ГЛАЗАХ

У обладательницы титула «Королева Евразии» отчасти модельные параметры: рост — 168 сантиметров, обхваты — 90/66/96. Дончанка раскрыла читателям «Комсомолки» свой секрет стройности без голодовок и тяжелых тренировок.

Победительницу на перроне в Ростове встретили коллеги и ученицы - модели. Фото: архив Ксении Усолкиной

- Мне повезло, что я не люблю хлеб, сладости, не завишу от булок и конфет, - признается Мария. - Но перед конкурсом за три месяца пошла в тренажерный зал подтянуть форму. А так обязательно хожу на танцы или растяжку. Вообще, у женщин есть много способов иметь красивые формы и не тягать железо в зале.

А напоследок Мария обратилась ко всем нашим читательницам, которые в этот момент сомневаются в себе.

- Милые, родные девочки! Посмотрите на себя в зеркало — там увидите прекрасную женщину! - обратилась к нашим читательницам Мария. - Сфокусируйтесь на чертах, которые вам нравятся, особенно глазах! И поверьте, все можно пережить! Начните делать маленькие шажки к своей мечте, и она сбудется — я проверяла!

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