Как за десять минут поставить импланты зубов, рассказал ростовский стоматолог

Фото: Архив КП

Стоматолог-имплантолог, хирург центра имплантации Univerdent Евгений Зубцов в рамках программы «Здоровый разговор» рассказал, как правильно заботиться о здоровье зубов, и зачем посещать стоматолога два раза в год.

«СТОМАТОЛОГИЯ РАЗВИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

- Почему вы выбрали своей профессией медицину?

- С самого детства я хотел стать доктором, помогать людям. Мама часто водила меня к зубному врачу удалять молочные зубы. Обстановка в кабинете и манипуляции доктора меня заинтересовали. И я уже тогда решил стать стоматологом. В старших классах окончательно утвердился в выборе профессии, и стал готовиться к поступлению в медицинский. Но без помощи родителей моя мечта стать стоматологом не осуществилась бы.

Кстати, я до сих помню своего первого пациента. Это было на четвертом курсе медицинского колледжа. Тогда я проходил практику в районной больнице. Пациенту хирург сделал укол анестезии и сказал удалять зуб. Я взял инструменты и подошел к пациенту, и он мне говорит, мол давайте доктора подождем. Я возмутился": «Вы что, думаете, вы у меня первый?», взял и удалил зуб. И все прошло хорошо.

Фото: из архива Евгения Зубцова

- Какие методы лечения кажутся вам наиболее перспективными?

- Стоматология на сегодняшний день - область медицины, которая невероятно быстро развивается. Появилось много современных методов в имплантации зубов. Установка импланта без разреза десны, например. Такой метод называется экспресс-имплантацией.

Вместо разреза делается прокол для того, чтобы подобраться к костной ткани челюсти с последующей установкой имплантов. Это малоинвазивный метод, при котором процесс заживления идет намного быстрее. И время установки импланта занимает всего десять минут.

- А в каком направлении вам бы хотелось развиваться профессионально?

- Конечно, в имплантации. Ведь стоматология быстро развивается, практически каждый день.

ИМПЛАНТ ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ

- Бывает, что человек приходит с большим количеством отсутствующих зубов. За какое время можно решить эту проблему?

- У нас различается строение костной ткани верхней и нижней челюсти. Если установка идет на верхней челюсти, то процессы остеоинтеграции имплантов занимают четыре месяца. На нижней челюсти это происходит быстрее, так как на ней костная ткань более плотная. А так имплантация у нас занимает десять минут, а дальше уже идет остеоинтеграция.

- Есть ли противопоказания для манипуляций?

- Они, конечно, существуют. Это сахарный диабет, заболевание костных тканей. Но и таких пациентов можно лечить, но со своей спецификой.

Фото: из архива Евгения Зубцова

К СТОМАТОЛОГАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ИДУТ ЖЕНЩИНЫ

- Что включает в себя грамотная забота о зубах?

- В первую очередь - чистка зубов после каждого приема пищи. Также использование зубных нитей и обязательное применение ирригатора для промывки межзубных промежутков и массажа десен. Плюс посещение стоматолога два раза в год.

- Грамотный профилактический осмотр - просто прием стоматолога? Или лучше сделать дополнительные исследования при этом?

- Конечно, дополнительные исследования помогают нам при постановке диагноза. И это компьютерная томография, она позволяет выявить целый ряд патологий, в том числе и скрытых.

- А кто чаще всего ваш пациент?

- Большую часть составляют женщины, потому что они больше заботятся о своей внешности и красоте, чем мужчины. Кстати, мужчины еще и боятся идти к стоматологам. Но сейчас есть множество анестетиков, которые позволяют проводить различные манипуляции без боли.