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Общество3 ноября 2022 13:01

В Ростовской области три тысячи семей получили сертификат на региональный материнский капитал

Сейчас размер этой выплаты составляет больше 130 тысяч рублей
Лейла МИРИШОВА
почти 5,7 тысяч семей вложили региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий Фото: правительство Ростовской области

почти 5,7 тысяч семей вложили региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий Фото: правительство Ростовской области

Три тысячи семей Ростовской области получили сертификаты на региональный материнский капитал в текущем году. Всего за весь период реализации программы эту меру поддержки получили уже более 50 тысяч семей.

С 2007 года на федеральном уровне действует программа материнского капитала. Сейчас она включена в национальный проект «Демография». Правительство региона постоянно работает над поиском новых возможных форм помощи семьям, особенно многодетным, - поделился заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, - Региональный материнский капитал, который стал выплачиваться с 2012 года, является одной из наиболее значимых мер такой поддержки. Сейчас размер этой выплаты составляет более 130 тысяч рублей.

Отметим, что получить материнский капитал могут те семьи, в которых ребенок появился после 1 января 2021 года или был усыновлен третий малыш (или последующие дети), если ранее семья не воспользовалась правом на данную выплату. Средства можно использовать полностью или частично с момента, когда ребенку исполнится три года. При этом, деньги на улучшение жилья можно вложить, не дожидаясь указанного возраста. Именно на эти цели около 5,7 тысяч семей потратили выплаты.

- Почти за десять лет действия программы 24,2 тысячи многодетных семей использовали средства регионального материнского капитала. Чаще всего выплаты были направлены на приобретение автомобиля. 12,4 тысячи семей смогли обзавестись транспортными средствами, - отметил Андрей Пучков.

Федеральный и региональный материнские капиталы – это разные выплаты. Наличие двух позволяет воспользоваться средствами обоих выплат.

Напомним, что совсем недавно охват программы федерального материнского капитала, выплачиваемого в рамках реализации нацроекта «Демография», был расширен. Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился первый ребенок, также могут получить выплату.

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