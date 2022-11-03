В Ростовской области три тысячи семей получили сертификат на региональный материнский капитал

почти 5,7 тысяч семей вложили региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий Фото: правительство Ростовской области

Три тысячи семей Ростовской области получили сертификаты на региональный материнский капитал в текущем году. Всего за весь период реализации программы эту меру поддержки получили уже более 50 тысяч семей.

С 2007 года на федеральном уровне действует программа материнского капитала. Сейчас она включена в национальный проект «Демография». Правительство региона постоянно работает над поиском новых возможных форм помощи семьям, особенно многодетным, - поделился заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, - Региональный материнский капитал, который стал выплачиваться с 2012 года, является одной из наиболее значимых мер такой поддержки. Сейчас размер этой выплаты составляет более 130 тысяч рублей.

Отметим, что получить материнский капитал могут те семьи, в которых ребенок появился после 1 января 2021 года или был усыновлен третий малыш (или последующие дети), если ранее семья не воспользовалась правом на данную выплату. Средства можно использовать полностью или частично с момента, когда ребенку исполнится три года. При этом, деньги на улучшение жилья можно вложить, не дожидаясь указанного возраста. Именно на эти цели около 5,7 тысяч семей потратили выплаты.

- Почти за десять лет действия программы 24,2 тысячи многодетных семей использовали средства регионального материнского капитала. Чаще всего выплаты были направлены на приобретение автомобиля. 12,4 тысячи семей смогли обзавестись транспортными средствами, - отметил Андрей Пучков.

Федеральный и региональный материнские капиталы – это разные выплаты. Наличие двух позволяет воспользоваться средствами обоих выплат.

Напомним, что совсем недавно охват программы федерального материнского капитала, выплачиваемого в рамках реализации нацроекта «Демография», был расширен. Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился первый ребенок, также могут получить выплату.

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