О бабушках-пранкерах, вчерашних хулиганах и «жестком» задержании беглецов из тюрьмы рассказал лучший участковый Калмыкии

Проголосовать за самого народного участкового Калмыкии можно до 10 ноября. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Калмыкия

За 17 лет работы у 35-летнего Аркадия Лиджи-Горяева в телефонном справочнике, кажется, уже пол-Калмыкии записано. А когда оказалось, что майор полиции победил в конкурсе, телефон не умолкал — все хотели поздравить. И те, с кем когда-то начинал в селе, и нынешние коллеги из областного центра. По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» Аркадий оказался лучшим среди 16 кандидатов с большим отрывом. Победитель рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как с мальства мечтал стать участковым и поделился несколькими любопытными случаями на работе.

«СТАРАЮСЬ БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ ПАМЯТИ ОТЦА»

- В полицию, тогда еще милицию, я пришел по стопам отца — Аркадия Чюдяевича. Всегда ждал, когда он приходил с работы, мне нравилась его форма — есть даже фото, где мы с братом еще совсем мелкие сидим в люльке милицейского мотоцикла, - с улыбкой вспоминает Аркадий Лиджи-Горяев. - Так что вопросов, кем стану, не возникало — всегда знал. Папа был очень строгим, его все уважали. Его уже нет на свете, но я и сегодня равняюсь на него и стараюсь быть достойным его памяти.

Поэтому выучился в специальной астраханской школе милиции. Ее давно нет, но ту сильную школу полицейские до сих пор вспоминают с уважением. А после учебы работал в родном районе, восемь лет назад стал участковым. Уже год работает в столице региона одним из 38 участковых Элисты.

«ТЫ, КОМАНДИР, НЕ ОБИЖАЙСЯ!»

Каждый день к Аркадию обращаются десятки жителей города. Но хоть в поселке, хоть в большом городе — проблемы у людей одни и те же: хулиганы, семейные скандалы. Одно и то же происходит, только фамилии и даты меняются.

- Частенько поступает вызов на адрес, и уже знаешь, чего ждать. Вечером люди буянили, а на следующий день даже рады тебе, понимают, что это твоя работа — приходить и унимать их. Говорят: «Ты, командир, не обижайся!»

Так что приходится и семейные скандалы решать, и юридическую помощь оказывать, и предупреждать преступления.

- Иной раз поздоровается мужчина молодой: а это же тот пацан, которого ты подростком чуть ли не за ухо ловил, когда хулиганил или стащить чего пытался. А теперь это приличные люди, закон уважают, семейные. Некоторые даже в полицию служить пошли, - не без гордости замечает участковый. - Я стараюсь им показывать, что работать в полиции — престижно. Если полицейский — значит, человек порядочный, грамотный, ответственный, без ветра в голове и хочет помогать людям.

«ДА НЕ ВЫЗЫВАЛА Я, МИЛОК!»

Человеческие беды рука об руку идут с горьким юмором. За годы работы участковый собрал немало историй, от которых хочется с грустью улыбнуться.

- Была одна бабушка, которая постоянно нас вызывала: деньги у нее вечно пропадали. Вот так выходит на улицу, останавливает людей и просит в полицию позвонить. А прохожие видят бабушку 90-летнюю — ну как ей не помочь? - рассказывает Аркадий. - Приезжаем на место, а бабуля сразу на попятную: «А я не вызывала!» Тут человек, который за нее в полицию звонил, терял дар речи: «Как? Вы же сами просили!» А бабуля «Да не вызывала я, милок», развернулась и была такова.

Все это и немного смешно, но очень уж грустно, заметил участковый. Ведь неспроста бабушка собеседников искала. Одна жила, без внимания детей и внуков.

Довелось участковому задерживать опасных преступников, когда еще в районе работал.

- Поступило сообщение, что из колонии сбежали два преступника. Их искали несколько дней. И нашли мы их на животноводческой стоянке. Ночь, степь, балка, никого не видать. Свет не горит. Кое-как их нашли, - вспоминает наш герой. - Забежали в комнату как ОМОНовцы, только кричим «Полиция!». А там два молоденьких хилых парня спали — уж не помню, за что они отбывали наказание в тюрьме. Они так перепугались, что мы без проблем их в машину посадили и привезли.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ДО 10 НОЯБРЯ

Про страшные случаи Аркадий рассказывать не стал — и без них хватает тревожных новостей. Мужчина старается фокусироваться на хорошем. Теперь, как он сам когда-то выглядывал по вечерам отца, участкового с нетерпением ждет дома семилетняя дочка-первоклашка. Звонит, спрашивает: наверное, папа опять задержится....

В детстве Аркадий ждал дома папу милиционера, а теперь его самого дома ждет дочурка. Фото: Личный архив героя публикации

А еще душу полицейского греет понимание, что несмотря на непростую работу, когда одним ты хороший, а другие человека в погонах видеть не хотят, его выбрали лучшим.

- Главным профессиональным достижением считаю заслуженное доверие граждан. В первую очередь, участковый обязан помогать жителям защитить их права и законные интересы, - говорит Аркадий. - Часто сталкиваюсь с различными проблемами, жалобами от жителей и в каждой ситуации стараюсь максимально разобраться и помочь.

Теперь победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» поборется за звание лучшего участкового страны. Голосование уже идет на сайте «Комсомольской правды» и продлится до 10 ноября. Проголосовать за Аркадия Лиджи-Горяева можно здесь.

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