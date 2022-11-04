«Привязали к перилам и оставили пакет корма»: как люди всем Ростовом искали семью для Дружка

Все проходили мимо продрогшей крохи. Фото: предоставлено героиней публикации

Очередная сцена, от которой сердце разрывается, развернулась в центре Ростова. Здесь неизвестные, которые, видимо, не в ответе за тех, кого приручили, бросили щенка посреди улицы. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказала читательница Юлия. Именно она не смогла пройти мимо и забрала испуганного малыша к себе.

МИМО ПРОШЛИ СОТНИ ЛЮДЕЙ

Все произошло вечером в обычный будний день. Мимо беды малыша могли пройти мимо сотни ростовчан — кто-то не заметил, погрузившись мыслями в свои дела, а кому-то и дела до щенка не было.

- Я выхожу с работы и всегда иду по площади Советов. Тут толпы народа, все спешат куда-то, бегут - одна суматоха. И сначала я прошла мимо щенка, потом поняла, что тут что-то не так, – вспоминает девушка.

Юлия вернулась к малышу, рядом с которым стоят мальчик. Девушка поинтересовалась, чей это щенок, но и парнишка не смог ответить. Он опаздывал на тренировку, но продолжал стоять рядом с хвостатым в ожидании хозяина. Испуганный щенок был привязан к перилам, а рядом с ним кто-то напоследок оставил пакет собачьего корма.

ОСТАВЛЯТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

Время шло, но за щенком никто не приходил. Юлия решила, что оставлять испуганного малыша нельзя.

- Я позвонила своему молодому человеку, чтобы он забрал нас с щенком на машине, так как в автобус с ним было бы гораздо сложнее попасть. Парнишка, который побеспокоился о малыше, помог мне взять щенка и дойди до машины, после чего побежал на свою тренировку, кажется, по карате. Кроху я замотала в свою куртку: он весь дрожал, и неизвестно, сколько он так просидел на улице, – поделилась Юлия.

Дома гостя обогрели, накормили и помыли. После девушка связалась с ординатором онкоинститута Галиной Белошапкиной, которая помогла ей найти новую семью для щенка. Она несколько дней поддерживала Юлию в переписке. Девушки рассылали объявления по всем социальным сетям в поисках хороших хозяев, которые не оставят малыша на улице и не предадут.

УЧИТСЯ ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ

- И однажды мне позвонила женщина, которая очень хотела забрать щенка себе. Я с ней познакомилась, убедилась, что семья, в которую отправится малыш, будет заботиться о нем. Так и получилось — парень попал в любящую семью, - улыбается Юля.

Малыш обрел новый уютный дом и любящих хозяев. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам девушки, в новой семье щенка назвали Дружком. Хозяева каждый день присылают Юлии фотографии и видео, где озорной бело-рыжий мальчишка радостно бегает по дому, учится командам и играет. А главное — учится доверять людям, которым станет предан и будет дарить радость каждый день.

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