В День народного единства Избирком Ростовской области провел просветительскую акцию для горожан

Фото: пресс-служба ИКРО.

На Театральной площади донской столицы в День народного единства прошла просветительская акция Избирательной комиссии Ростовской области. Рассказываем, что интересного узнали и получили ростовчане, поучаствовав в активностях от регионального Избиркома.

ФОТО С ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

В Избиркоме подготовили для горожан целую программу развлечений. Ростовчанам понравилась викторина: участникам задавали вопросы, связанные с Ростовской областью, например, о символах региона. Спрашивали и об избирательном законодательстве - с какого возраста можно голосовать. Многие за пару минут справились с викториной, а после получили заслуженную награду - обложку на паспорт, картхолдер и карточку для авто с девизом «Важные решения зависят от меня!»

Фото: пресс-служба ИКРО.

Еще один интерактив, который привлек внимание ростовчан - фото на виртуальном фоне. Это стало возможно с помощью технологии дополненной реальности. Любителям необычных фото предлагалось на выбор несколько фонов, в том числе можно было выбрать фон избирательного участка или тематическое изображение «Единство народов». Но выбрать фон — самое простое, а дальше предстояло разобраться с самим виртуальным фотоаппаратом. Для этого стоило отойти от камеры на небольшое расстояние и начать махать руками, чтобы на экране всплыло изображение камеры. А потом, как и на телефоне, включался таймер. Оставалось только повернуться к камере фотогеничной стороной и дождаться, когда «вылетит птичка». Кстати, фото можно было сразу же распечатать на принтере.

Фото: пресс-служба ИКРО.

- Это очень необычно, но и немного сложно. Здесь важна ловкость рук, - делится впечатлениями дончанка Ирина. - У меня с сыном сделать фото получилось со второй попытки. Мы выбрали фон «Единство народов». Очень здорово вышло, мы даже распечатали фото. Теперь останется снимок на память.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ АРТ-СТЕНА

А для маленьких жителей города Избирательная комиссия Ростовской области подготовила арт-стену. Ребятам предстояло взять в руки фломастеры и раскрасить картинку, на которой изображены жители многонациональной Ростовской области. В конечном результате у юных художников получилось создать настоящую картину, где на фоне достопримечательностей Ростова изображены дончане в своих национальных костюмах.

Фото: пресс-служба ИКРО.

- Мы стараемся на значимые мероприятия в Ростове организовывать просветительские акции для горожан, - отметил начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры Облизбиркома Василий Волков. - А сегодня решили удивить их необычными новшествами и технологиями, сделали необычный фотоаппарат.

Несмотря на развлекательный формат акции ее главный посыл очень значим - важные решения принимаем вместе, считают организаторы мероприятия.