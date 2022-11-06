В Ростове врачи были шокированы, когда на прием привезли двухмесячную девочку, на которой «живого места не было»

За жизнь малышки больше месяца борются врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказывая эту историю, даже видавший за годы работы всякое, доктор нервно сжимает кулаки. Родители привезли в больницу ребенка с жалобами на общую вялость двухмесячной малышки. Когда врачи занялись осмотром, то ахнули — на ребенке живого места не было. Подробностями с читателями «КП - Ростов-на-Дону» поделились в детском травмпункте Горбольницы № 20.

НА МАЛЫШКЕ ЖИВОГО МЕСТА НЕ БЫЛО

В одну из смен в детский травмпункт мама и папа привезли двухмесячную девочку.

- Сказали: «Плохо себя чувствует, какой-то ребенок вялый», - вспоминают медики. - Один из наших докторов смотрит, а на ней живого места нет! На голове — здоровенная гематома!

У ребенка диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной кости, черепную гематому, множественный перелом ребер.

- Отправили малышку к нейрохирургам в детскую областную больницу. Честно скажу, боялись, что не выживет, - признается доктор. - Но девочку спасли и до сих пор ей занимаются.

Бесследно для растущего организма такие травмы в последующем не пройдут, уверены врачи, но надеются, что последствия будут минимальны.

Врачи опешили, когда увидели, что ребенок сильно избит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А через время в больницу пришел запрос от следственного комитета.

По версии следствия, отец уронил кроху, чем нанес тяжкий вред здоровью родной дочери по неосторожности и оставил ее без помощи - сразу не обратился в больницу, и к медикам она попала уже в тяжелом состоянии. Следствию предстоит разобраться во всех вопросах...

«ХРУСТАЛЬНЫЙ» МАЛЬЧИК

В свете последних событий вспоминается история о «хрустальном» мальчике, которая произошла на Дону десять лет назад и потрясла всю страну. Малыш из Шахт за свою недолгую жизнь слишком часто попадал в руки врачей с различными травмами.

Малыш за год с небольшим своей жизни пережил три трепанации черепа. Фото: Андрей КАРА

В месяц он впервые попал в реанимацию: врачи удалили ему гематому мозга, и чудом мальчик выжил. В восемь месяцев — опять реанимация и снова гематома. Врачам пришлось второй раз проводить трепанацию черепа, а малыш, как мог, цеплялся за жизнь и выжил! Мама говорила, что у ее мальчика «хрустальная» болезнь — ломкие кости, а он, как назло, из коляски выпал.

Но медики понимали, что характер травм совершенно другой и сообщили о своих подозрениях в правоохранительные органы. Проверки ничего не выявили, и уголовное дело не возбудили за отсутствием состава преступления. А мальчуган со всеми своими «неврологическими дефицитами» после тяжелых травм вернулся к маме. Как и другие дети, он плакал, не хотел есть прикорм - все через это проходят. Но малыш ее до конца не прошел...

В ТРЕТИЙ РАЗ НЕ СПАСЛИ

Вечером 13 февраля 2012 года , когда ребенку был год и три месяца, он попал в реанимацию детской областной больницы с «тяжелой сочетанной травмой». У ребенка было повреждение носа, органов грудной клетки, брюшной полости, закрытая черепно-мозговая травма и внутримозговая гематома — его экстренно прооперировали. Несмотря на все усилия врачей, малыша не смогли спасти. Ему было чуть больше года...

И «хрустальную» болезнь - несовершенный остеогенез, наследственное заболевание, характеризующееся уменьшением костной массы, что приводит к повышенной ломкости костей, зубов и снижению слуха — экспертиза у мальчика не подтвердила.

Маму осудили на 15 лет лишения свободы. А на его могиле волонтеры поставили памятник всем детям, погибшим от родительской жестокости.

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