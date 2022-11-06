Смертельное ДТП в Ростовской области унесло жизни двух человек, среди четверых пострадавших — двое детей

При столкновении обе машины превратились в груды металла. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Холодным воскресным утром дорога унесла жизни сразу двух дончан, еще четверо, в том числе двое детей, оказались в больнице. Подробности смертельного ДТП читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ

Все произошло в воскресенье, 6 ноября, в десять утра недалеко от Новочеркасска, в районе поселка Казачьи Лагери.

- По предварительным данным, на автодороге Новочеркасск — Каменоломни водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу, - поясняют детали произошедшего в Госавтоинспекции.

Сплошной на этом участке трассы не было. Но по встречной полосе в этот момент ехала Toyota Corolla с 61-летним водителем за рулем.

Два человека не выжили в ДТП. Фото: УГИБДД по Ростовской области

ДВОЕ ПОГИБЛИ, ЧЕТВЕРО — В БОЛЬНИЦЕ

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» и 58-летняя пассажирка «Тойоты» скончались на месте от полученных травм. Пострадали водитель и три пассажира «Тойоты» - семилетний мальчик, двухлетняя девочка и 33-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.

- В ходе проверки оказалось, что в момент ДТП мальчик и девочка не находились в детских креслах и не были зафиксированы другими специальными удерживающими устройствами, - добавили в ГИБДД. - За нарушения требований к перевозке детей в отношении водителя «Тойоты» будет составлен административный протокол.

Ну а госавтоинспекторы Ростовской области не устают напоминать водителям не забывать использовать детские кресла и другие специальные удерживающие устройства, ведь они могут спасти ребенку жизнь. Иначе последствия могут быть фатальными.

Как, например, прошлым летом, когда годовалый малыш погиб в ДТП на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Тогда 27-летний водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением, и машина улетела в кювет и опрокинулась. Погиб годовалый мальчик, которого перевозили без автолюльки.

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