Снег с дождем зарядит на три дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 20 - 24 февраля обещает быть капризной, и показать южную зиму во всей красе. Публикуем подробный прогноз от Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 20 февраля, облачно с прояснениями, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 0 до +2.

Во вторник, 21 февраля, пасмурно, ночью без существенных осадков, днем — мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья, дождь.На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду, днем с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов, днем от +1 до +3.

В среду, 22 февраля, небольшой дождь и мокрый снег с налипанием на провода, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем примерно одинаковая — от -1 до +1 градуса.

В четверг и пятницу сквозь тучи чаще будет проглядывать солнце, но и температура понизится днем примерно на пару градусов. Осадков в последние два дня недели не ожидается, а ветер ощутимо стихнет.

В Ростовской области в понедельник облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди и мокрый снег, на проводах и деревьях будет налипать мокрый снег, утром осядет туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-13 метров в секунду. Температура воздуха днем от -1 до +4

Во вторник облачная погода. Ночью местами, а днем в большинстве районов слабый и умеренный мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман, изморозь, утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до штормовых значений - 17-22 метра в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до -6, при прояснениях до -10, а днем от 0 до +5.

В среду в большинстве территорий небольшой и слабый дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления, днем в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами по югу порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром от -3 до +2, с понижением днем по северу и западу региона до значений от -1 до -6.

В четверг и пятницу погода будто успокоится. Появится больше ясных часов: ни снега, ни дождя в большинстве районов не ожидается. Ветер ослабнет, а вот температура понизится на несколько градусов.

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