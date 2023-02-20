Светился и менял цвет: в небе над Калмыкией заметили неопознанный летающий объект

В небе над Элистой заметили странное световое пятно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Калмыкия очевидцы 19 февраля заметили необычное явление. Вечером в небе над Элистой повис неопознанный объект, который не был похож ни на самолет, ни на любой другой летательный аппарат. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, сообщение поступило от одного из пилотов. Командир воздушного судна якобы доложил о том, что во время выполнения рейса прямо по курсу увидел подозрительный предмет. Объект светился — то ярко, то едва заметно — и периодически менял цвет.

— Оповещены соответствующие органы, сигнал «Режим» не объявлялся, — утверждается в сообщении.

При этом сами жители Элисты говорят, что не заметили в тот вечер ничего необычного и подозрительного. Не видели НЛО и сотрудники аэропорта.

«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

— Информация о неопознанном летающем объекте в ведомство не поступала, — ответили в пресс-службе.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что подозрительный объект в небе видели жители Батайска. Сообщалось, что он пересек горизонт и резко поднялся вверх. Тогда официальных комментариев по поводу ситуации не поступало.

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