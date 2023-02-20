В Ростове прошел общероссийский форум взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

В Ростове стартовал третий сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону 18 февраля во время Общероссийского семинара для команд региональных штабов волонтеров #МЫВМЕСТЕ стартовал третий сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Участниками торжественной церемонии стали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, главы новых российских регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов и руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев, а также представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Ассоциации волонтерских центров, Российского Красного Креста, Народного фронта, движения «Волонтеры-медики», благотворительного фонда продовольствия «Русь» и других российских волонтерских движений.

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ

В этот же день в объединенном штабе помощи #МЫВМЕСТЕ были подведены итоги первого года гуманитарной миссии по оказанию помощи мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

- Сегодня в Ростове существует огромное количество волонтеров, которые занимаются различными социальными и гуманитарными проектами, - отметил Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. - В годовщину проекта #МЫВМЕСТЕ стартует одноименная Премия, которую вручает глава нашего государства, отмечая лучших волонтеров, общественников и социальных предпринимателей.

Целью проведения Премии стала поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Подать заявку на нее могли как российские, так и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Общий грантовый фонд Премии в текущем году составил 90 миллионов рублей. В прошлом году на соискание Премии поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России, 9 тысяч проектов прошли в региональный этап и получили награды от первых лиц регионов, а 127 проектов стали финалистами.

В Ростове прошел Общероссийский семинар для команд региональных штабов волонтеров. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В этом году в Премии появились нововведения. Теперь участники могут подавать заявку в новой номинации «Обучение служением» и спецноминации «Наставничество года». Если в прошлом году помощь Донбассу, Запорожской и Херсонской областям оценивалась в специальной номинации, то в этом году в каждой из номинаций будет предусмотрена поддержка людей и общественных организаций, которые живут в новых регионах России. Полуфинал Премии пройдет в формате очной защиты на окружных форумах. Призеры 2023 года станут известны в национальный День волонтера, 5 декабря.

КАК ВОЛОНТЕРЫ ДОНА ПОМОГАЮТ НОВЫМ РЕГИОНАМ

В Ростовской области огромное количество людей, которые несмотря ни на что, находят время для реализации общественных проектов. Так, хирург Борис Гиркин из Ростовской области взял отпуск и несколько месяцев провел на Донбассе, где провел больше ста операций. Молодой парень Артем Назаров однажды решил помогать женщинам, находящимся в кризисной ситуации. Теперь доброволец выполняет несложную помощь в быту, консультирует и участвует в гуманитарных миссиях на Донбассе. Психолог Сергей Артуров объединил специалистов и создал проект «Волонтеры-психологи» для поддержки людей, которые столкнулись со стрессом. Но работа добровольцев не ограничивается исключительно помощью мирному населению.

Во время семинара прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как рассказал замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов 19 февраля исполнился ровно год с того момента, как в Ростове-на-Дону был создан федеральный склад взаимопомощи акции #МЫВМЕСТЕ.

- Именно год назад сюда поступила первая партия гуманитарного груза для Донбасса, - подчеркнул замгубернатора. - За год сюда поступило более 7 тысяч тонн гуманитарного груза. За это время через территорию Ростовской области прошло более 4 миллионов вынужденных переселенцев, им помогали более 3 тысяч волонтеров.

В волонтерскую деятельность на Дону сегодня включено более 217 тысяч ребят. Сегодня донские волонтеры активно помогают семьям военнослужащих, от которых с момента запуска акции в сентябре прошлого года поступило уже более 2,5 тысячи заявок.

Сергей Кириенко отметил большую роль Ростовской области в помощи новым регионам России. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Большой вклад Ростовской области в дело поддержки новых регионов России высоко оценил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

- Я хочу сказать «большое спасибо» Ростовской области — и губернатору, и руководству, и всей команде региона, - подчеркнул замруководителя Администрации Президента. - Потому что Ростов стал таким центром, через который прошли все волонтерские команды. Без масштабной волонтерской работы Ростовской области мы бы никогда не справились с тем объемом работ, который за это время сделал Всероссийский штаб волонтеров #МЫ МЕСТЕ.

Свою благодарность добровольцам Дона выразил и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Когда поддержка хорошо организована, то это приносит гораздо больший результат. В чем мы убедились на протяжении всего предыдущего года, - уточнил Денис Пушилин. - На территории Донецкой Народной Республики огромное количество волонтеров приняли участие в самых разных направлениях, начиная от помощи продуктами питания и гуманитарной помощи, до содействия в восстановлении жилья. Не обошлось и без волонтеров-медиков, которые помогали в Мариуполе и других населенных пунктах. Систематическая работа штаба #МЫВМЕСТЕ смогла распределить усилия волонтеров по всем направлениям.

Врио главы ДНР Денис Пушилин выступил с благодарностью за помощь его Республике. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По словам врио главы ДНР, сегодня донские волонтеры поддерживают не только мирных жителей, но и военнослужащих. В рамках этой работы были собраны необходимые бойцам средства и обмундирование, беспилотники, тепловизоры и теплая одежда.

- Казалось бы, каждый должен был остаться один на один с этой проблемой, но нет – Россия вся вместе, - подчеркнул Денис Пушилин. - И каждый понимает, что эта поддержка значит для всей нашей страны и ее геопологического положения.

Для всех участников региональных штабов волонтеров выступил Денис Майданов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Настоящим подарком для всех добровольцев Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, помимо благодарственных писем, грамот и цветов, стало выступление известного на всю страну музыканта Дениса Майданова и ростовского гитариста Михаила Баркова, а также резидентов Арт-кластера «Таврида».