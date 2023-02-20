«Пожелания аграриев будут учтены»: донские парламентарии обсудили вопросы сохранения лесополос

На Дону прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО

В поселке Вороново Целинского района в пятницу, 17 февраля, прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области. В рамках встречи донские парламентарии обсудили вопросы на тему правового обеспечения проведения агролесомелиорации на территории донского края, а также сохранения лесополос.

На мероприятии выступил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Также в дискуссии приняли участие депутаты донского парламента, представители органов исполнительной власти региона и муниципалитетов, ученые, эксперты в области сельского хозяйства.

ЛЕСОПОЛОСЫ ДОНА НУЖДАЮТСЯ В СОХРАНЕНИИ

Спикер донского парламента Александр Ищенко заявил, что тема агролесомелиорации исключительно важна, как для сельского хозяйства Дона, так и для ближайших регионов.

Парламентарий подчеркнул, в той или иной форме тема восстановления и развития мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельхоз назначений звучала постоянно.

- Совершенно очевидно, что предназначение лесных полос связано с сельским хозяйством, развитием земледелия, а также урожайностью и прибыльностью сельхозпредприятий. Однако у лесозащитных полос есть и другое предназначение, связанное с функцией природоохранного характера. Однако на федеральном уровне законодательство не считывает эти вопросы так глубоко. На сегодняшний день, несмотря на передачу на региональный уровень полномочий по сохранению и развитию защитных лесных насаждений, вопрос о том, кто же будет финансировать дальнейшее сохранение, развитие и воспроизводство данных участков федеральное законодательство не содержит.

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Донской парламент уже обращался на федеральный уровень с инициативой по разработке механизма по упрощенной передаче лесополос ответственным аграриям. В настоящее время подготовлен соответствующий законопроект, авторами которого выступили сенаторы, представляющие в Совете Федерации Ростовскую область, Андрей Яцкин и Ирина Рукавишникова.

- В итоге совместной плодотворной работы удалось определить ключевой подход к регулированию значительной части проблем в этой сфере, - подчеркнул Александр Ищенко. – Сегодня мы посчитали необходимым провести комплексное обсуждение данного законопроекта для того, чтобы в течении ближайших двух-трех лет попытаться решить проблему с точки зрения законодательного регулирования. Должен появиться закон, содержащий ответы, волнующие сельхозтоваропроизводителей, а также органы госвласти регионов и местного самоуправления

По мнению спикера донского ЗС, разговор получился предметным, точным и конкретным.

- Важно было обсудить со всеми сельхозтоваропроизводителями, что должен сделать федеральный и областной законодатель, чтобы решить проблему агролесомелиорации. Мне кажется, основные ответы были найдены, соответствующий закон обязательно должен быть принят. В итоге он позволит нашим аграриям получить множество возможностей. Во-первых, содержать лесополосы, которые были изначально созданы для обеспечения повышенной урожайности зерновых культур. Во-вторых, обеспечить экологическое благополучие населения. Наш регион - степная зона, недалеко - пустынная зона, а это значит, что все сопутствующие ветра и пески создают массу проблем. Поэтому Ростовской области, как воздух, нужны полноценные лесополосы, - подчеркнул Александр Ищенко.

РАБОТАЮТ ТЕХНИКА И ЛЮДИ

Осознавая серьезность вопроса, некоторые сельхозтоваропроизводители самостоятельно приступили к высадке новых лесополос и уходу за существующими. Одно из таких хозяйств – многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие «Кировский конный завод», на территории которого и происходило заседание. Обсуждению предшествовал выезд на место – в полях даже сегодня работают техника и люди, расчищая лесополосы.

Как рассказал руководитель предприятия, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Черкезов, с учетом покупки и обслуживания техники, расчистка одного гектара лесополос обходится свыше 170 тыс. рублей. Чтобы хотя бы частично компенсировать издержки хозяйство освоило переработку спиленных деревьев в уголь путем пиролиза.

Но даже при таком ответственном подходе аграрии могут проводить уходные работы лишь там, где лесополоса слишком разрослась и «заползла» на поле. Вглубь посадки аграриям заходить не разрешает закон.

ПОЖЕЛАНИЯ ДОНСКИХ АГРАРИЕВ БУДУТ УЧТЕНЫ

С этим мнением согласна и Ирина Рукавишникова, - первый заместитель председателя Совета Федерации по конституционному, законодательному и государственному строительству. По ее словам, при доработке законопроекта будут учтены и предложения донских аграриев. В частности, в договорах аренды защитных лесополос нужно будет предусмотреть не просто передачу, а конкретные мероприятия, которые нужно будет сделать в течение ряда лет для того, чтобы восстановить лесополосы.

Она считает, что до момента заключения договоров нужно будет провести комплексную оценку защитных лесных насаждений, потому что они находятся в разном состоянии.

- В зависимости от региона эта оценка будет осуществляться по-разному, соответственно, полномочие должно быть выполнено региональными властями, как нам кажется, и все работы необходимо завершить до момента передачи лесополос в аренду, - добавила сенатор.

Ирина Валерьевна также отметила, что важным и сложным моментом будет вопрос государственной поддержки арендаторов, о чем просили многие аграрии. Это предложение также будет проработано.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В конце встречи участники обсуждения сошлись во мнении, что главными выгодополучателями от полноценных защитных лесных насаждений являются сельхозтоваропроизводители, однако оздоровление лесных полос принесет пользу всем жителям Ростовской области. Поэтому вопросом развития агролесомелиорации должны совместно и комплексно заниматься аграрии, органы власти и научное сообщество.