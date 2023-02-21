Банка — картонка — парафин. Как ростовская студентка стала мастерить окопные свечи для бойцов спецоперации

Такие консервы российские военнослужащие обычно получают в качестве сухого пайка. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовская студентка Эвелина Шумская три года назад вступила в местный поисковый отряд «Будем помнить». Когда мобилизованным российским бойцам понадобилась помощь, девушка не смогла остаться в стороне. Она стала частью волонтерского движения «Народный фронт» и на базе объединенного склада гуманитарной помощи в Ростове вместе с остальными волонтерами стала мастерить окопные свечи и рассказала, как правильно ее изготовить.

БАНКА ИЗ-ПОД КОНСЕРВОВ

- Это было искреннее желание быть полезной, заниматься нужным и важным делом, - скромно объясняет свое увлечение Эвелина.

Основой для окопных свечей, которые девушка мастерит своими руками, является жестяная байка из-под консервов. Такие консервы российские военнослужащие обычно получают в качестве сухого пайка. Но можно использовать и самые обыкновенные - магазинные. Сначала у жестяной банки удаляется крышка, потом ее тщательно моют и сушат.

Фитиль окопной свечи должен выглядывать из банки на 5 сантиметров. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Далее вырезается гофрокартон, на нем делаются специальные надрезы. Важно, чтобы на картоне не осталось скотча или этикеток, поскольку они могут коптить. Три картонки вставляются внутрь банки крест-накрест. В результате получается шесть секторов. После этого сверху уже выставленного картона прикрепляется картонный запальный фитиль, который должен возвышаться над банкой сантиметров на пять.

ЗАЛИВАЕТСЯ ВОСК

Пока изготавливается основа, в специальных электрических кастрюлях с краниками расплавляется парафин. Вместо него можно использовать даже огарки церковных свечей или пчелиный воск. А вот медицинский парафин для создания свечи точно не подойдет. На одну емкость объемом 425 миллилитров будет достаточно 250 граммов воска.

- Через краник в электрической кастрюле парафин равномерно заливается в банку, - продолжает Эвелина. - Важно оставить краешек гофрокартона сухим, чтобы он смог загореться.

Парафин заливается в свечу из кастрюли через специальный краник. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Операцию по созданию такого подсобного изделия для бойцов лучше проводить в прорезиненных перчатках, ведь горячий воск может обжечь руки. Освещать окоп российских военнослужащих на передовой такая свеча может 5,5 - 6 часов.

Все готовые изделия вместе с гуманитарной миссией отправляют российским бойцам, которые сегодня так нуждаются в свете и тепле на передовой.

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