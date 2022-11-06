Что произошло после мачта «Ростов» - «Динамо»: болельщики ликуют, команда поднялась на третье место в РПЛ

Кирилл Щетинин распечатал ворота москвичей с первой попытки команды забить гол. Правда, на 66-й минуте матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 6 ноября, ФК «Ростов» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 16-м туре РПЛ. И второй круг «желто-синие» открыли победой со счетом 2:1. Но до начала второго тайма, признаемся, дончане заставили публику да и своего тренера, наверняка, тоже изрядно понервничать. Рассказываем, чем запомнилась эта игра, почему болельщики назвали ее «валидольной», что обо всем этом думает тренер Валерий Карпин, и что вообще произошло после матча.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ВСТРЕЧА

Этот матч запомнится болельщикам надолго. Подумать только: до 65-й минуты соперники атаковали наши ворота и пытались пробить гол 15 раз, а ростовчане — ни одного! Были моменты, что все десять игроков «Динамо» оставляли вратаря на своей половине поля и бежали к нашей штрафной.

- Валерий Георгиевич, когда уже в фандоме появится валидол в цветах клуба? - задают вопрос болельщики, и, думается, что в этой шутке процентов 99 — вовсе не шутка.

И только на 66-й минуте «Ростов» сделал первый удар по воротам противника и сразу в яблочко! Комличенко подхватил мяч на левом фланге, в силовой борьбе обошел Маричаля, аккуратно покатил снаряд к штрафной на Кирилла Щетинина, и тот в одно касание пробил в дальний угол.

Тренер уверен: дело не в усталости, а в ошибках на поле. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Второй гол «желто-синие» забили на 83-ей минуте. Николай Комличенко из глубины поля передал мяч на нашего капитана, и Данила Глебов ворвался в штрафную «Динамо», запутал финтами Лаксальта и забил в дальний верхний угол.

На 87-й минуте, правда, прилетела «ответочка»: Глебов и Уткин буквально подарили мяч Грулеву, неудачно сыграв перед своей штрафной, тот передал снаряд Гладышеву, а он — на Тюкавина, который забил гол.

После пяти минут дополнительного времени финальный свисток зафиксировал счет — 2:1 в пользу хозяев поля.

Теперь «Ростов» обосновался на третьей строчке турнирной таблице со своими 32 очками, аккурат за «Спартаком» и над «ЦСКА». Ну а «Динамо» как были на шестой строчке, так и остались. Теперь «желто-синие» встретятся на выезде с «Крыльями Советов» в Самаре 12 ноября.

Капитан Данила Глебов забил второй гол в ворота соперника. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР

Вопросов у прессы к главному тренеру Валерию Карпину после такого неоднозначного матча, когда больше половины игры команда ни раз не попыталась забить, было много. Особенно когда стало известно о том, что РФС продлила с ним контракт на работу главного тренера сборной России по футболу до лета 2014 года.

Спрашивали, не напомнила ли игра с «Динамо» матч в «Грозном», не тот же сценарий?

– Нет. Матч с «Динамо» и игра против «Ахмата» проходили по абсолютно разным сценариям, - уверен Валерий Карпин.

Пришлось отвечать, почему в первом тайме «желто-синим» практически не получалось атаковать, зацепиться за мяч.

– Ну, во-первых, технический брак, - называет причину такой ситуацию наставник. - При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.

Прокомментировал тренер и положение, когда гости нанесли гораздо больше ударов по воротам, а «Ростов» играл на контратаках, но забил.

РФС тем временем продлила контракт с Валерием Карпиным как с главным тренером национальной сборной. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

– А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник? Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными. Нас где-то выручал Песьяков - особенно в конце матча, - говорит главный тренер.

При этом с предположением об усталости футболистов в конце года Карпин не согласен.

– О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли шестнадцать матчей в чемпионате и четыре игры в кубке. В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва, - заметил Карпин.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Еще до конца матча болельщики делились переполнявшими их эмоциями в соцсетях. Победой люди, конечно, довольны, но вот тем как она досталась, не очень.

- Очень смешанные эмоции. Вроде выиграли, но что творилось до 60-й минуты — это тихий ужас, - признается один из болельщиков.

- Яркий пример, когда результат вопреки здравому смыслу. Объяснить невозможно, но радость есть, - пишет другой пользователь.

Первый тайм заставил болельщиков понервничать. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

- Игра, конечно, не очень со стороны «Ростова», но моменты использовали четко и красиво, - заметил третий подписчик.

- Если до 60-й минуты, когда было ноль ударов, даже комментировать не хотелось, то сейчас я в шоке. Команда - хамелеон, - поражен ростовчанин.

Нашлись и те, кто не осуждает команду за стиль игры, а рад результату.

- «Динамо» - очень сильная команда, и тем приятнее эта победа. Не будем забывать, что они четыре раза кряду уложили соперников на лопатки, при этом забив не менее трех мячей. Мастеровитость, тактическая выучка и рука тренера видны, - признает болельщик. - Наши ребята уступают в мастерстве им в целом, но зато у нас нет легионеров, и показали силу духа и характер.

- Сегодня мы играли вторым номером. Хочется больше всего выделить Щетинина, Песьякова и Глебова, - говорит другой.

Ну и как не вспомнить геройский сейв вратаря Сергея Песьякова, который спас наши ворота не руками, а... лицом. Впору даже мем придумать.

- Мне кажется, лучший игрок матча — Песьяков, - заявляет одна из ростовчанок. - Да простит мой любимый Комли...

- Спасибо Сергею, точнее его лицу! - порадовались и пошутили болельщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» - «Динамо» 6 ноября 2022: прямая трансляция матча 16 тура РПЛ

Футбол. Онлайн-трансляция матча «Ростов» - «Динамо» 6 ноября 2022, лучшие голы, главные моменты игры 16 тура РПЛ (подробнее)