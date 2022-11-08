Симптомы неврологических заболеваний: как проверить себя

Головная боль может быть симптомом неврологических нарушений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как отмечают все врачи, проще разбираться с болезнью, если пациент пришел вовремя. Но неврологические заболевания – это не грипп или ОРВИ. Зачастую их симптомы не слишком явные, и к врачу пациенты обращаются уже в запущенной стадии. Рассказываем о том, какие признаки должны насторожить.

Симптом № 1 — головные боли

Причины головных болей могут быть самыми разными. Сильный стресс, усталость, простуда. К неврологу же стоит обратиться, если:

- Сильные мигрени случаются часто, при этом бывают тошнота, зрительные видения, пятна перед глазами.

- Головная боль появляется после отдыха утром, беспокоит каждый день и плохо снимается обезболивающими препаратами. - Сильные приступы боли сопровождаются онемением части тела (руки, ноги), есть нарушения речи, памяти.

Симптом № 2 — хронические боли

Постоянный дискомфорт, боли, ограниченность движений в руке, ноге, спине, шее — серьезный повод для обращения за консультацией невролога. А если в дополнение к боли в пояснице появились нарушения мочеиспускания или дефекации, то нужно срочно обратиться к врачу.

Симптом № 3 — головокружения

Головокружение могут вызвать заболевания уха, нарушения кровообращения и многое другое. К неврологу нужно обязательно обратиться, если приступы головокружения случаются в положении лежа, при поездках в транспорте, при резкой смене положения тела. А также если они беспокоят длительное время, возникают часто и внезапно.

Симптом № 4 — нарушения чувствительности тела

«Мурашки» на коже, онемение, покалывание, слабость в мышцах, нарушение подвижности рук или ног — эти признаки могут быть симптомами проблем с периферическими нервами или позвоночником. Если же эти симптомы сопровождаются головной болью или головокружением, то это может сигнализировать об инсульте и других нарушениях мозгового кровообращения.

Симптом № 5 — слабость

Если любые физические усилия даются с трудом, и ощущение не проходит даже после отдыха, или появились онемения в отдельных частях тела, то нужно срочно обращаться к врачу. Особенно, если слабость возникла только в одной половине тела и в сжатые сроки.

В числе других настораживающих симптомов можно отметить заторможенность действий и шаркающую походку, резкое ухудшение зрения, частые пробуждения ночью, необъяснимые приступы агрессии или плаксивости. Все это может быть признаком нарушений в нервной системе или головном мозге.

Оставлять без внимания такие симптомы нельзя. Важно начать лечение на самых ранних стадиях.