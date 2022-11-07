В Ростове клинико-диагностический центр «Здоровье» отметил свой юбилей

В клинике есть детское направление и центр детского здоровья. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону юбилей отметил клинико-диагностический центр «Здоровье». Медицинское учреждение отметило 30 лет со дня основания.

- На сегодняшний день клинико-диагностический центр «Здоровье» — одно из передовых медицинских учреждений региона. Мощная клиническая база, самое современное лечебное и диагностическое оборудование, высококвалифицированные специалисты — все это доступно в структурных подразделениях центра, - поделился заместитель губернатора донского региона Андрей Пучков.

В структуре клиники есть пять амбулаторно-поликлинических отделений, центр амбулаторной онкологической помощи, два круглосуточных и пять дневных стационаров, а также диагностические службы. Ежегодно в отделениях проводят больше 500 тысяч консультаций. Ежедневно десятки горожан получают профессиональную помощь медиков.

Отметим, что с 2013 года учреждение является централизованной клинико-диагностической лабораторией донской столицы. В день в лабораторию поступает примерно семь тысяч пробирок крови и больше четырех тысяч биообразцов. В клинике есть детское направление и центр детского здоровья.

Подразделение оборудовано необходимой высокотехнологичной техникой для диагностики и лечения.

Стоит добавить, что в КДЦ «Здоровье» мощнейшая хирургическая служба. Накануне в центре установили усовершенствованную робот-ассистированну. хирургическую систему Da Vinci Xi. Первая была установлена еще в 2014 году. За эти годы с помощью этой системы специалисты провели больше двух тысяч робот-ассистированных операций. Также клиника находится на пятом месте в России по числу проведенных операций в рейтинге учреждений оснащенных роботическими системами.

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