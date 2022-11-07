Жители поселков пожаловались, что остались без удобного разворота после открытия трассы в Ростовской области

Новая развязка располагается на пересечении Северного обхода и дороги А-280. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области пожаловались, что остались без удобных въезда и выезда после открытия участка Северного обхода. На пересечении новой трассы и А-280 появилась новая транспортная развязка, а существовавший съезд к поселку Озерному и СНТ Темерник.

Люди объяснили, что ранее возле поселков был разворот в обе стороны. Сейчас его нет, поэтому поездки в оба направления занимают больше времени. Например, по словам одного из жителей, чтобы уехать в Ростов, нужно добраться до Чалтыря и там развернуться. Если же водитель возвращается из Чалтыря домой в поселок или СНТ, придется проехать до транспортной развязки вблизи хутора Ленинаван.

— Теперь, чтобы отвезти ребенка в школу или садик в Чалтырь, вместо 20 минут на дорогу туда-обратно, приходится тратить как минимум час. Также теперь время проезда скорой помощи и пожарной увеличено! — написала одна из жительниц Озерного в соцсетях.

В министерстве транспорта Ростовской области пояснили, что в районе Озерного существовала развязка с двумя направлениями: направо — в поселок, налево — в сторону промзоны № 3. В ведомстве отметили, что этот транспортный узел был аварийным участком. Кроме того, его сохранение привело бы к нарушению требований к расположению развязок.

— Для сохранения левого поворота требовалось строительство транспортной развязки в разных уровнях. Учитывая расположение основной развязки и требования о расстоянии между развязками не менее 5 километров, принято решение о ликвидации существующего пересечения, с сохранением только правых поворотов, — прокомментировали в министерстве.

Власти добавили, что проблему транспортной доступности поселков учли при проектировании автодороги Западная хорда. Решить ее собираются с помощью строительства разворотной развязки в разных уровнях вблизи бывшего полигона ТБО.

Напомним, движение на Северном обходе было открыто в конце октября. Ранее сообщалось, что первый этап Западной хорды планируется завершить в 2024 году.

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