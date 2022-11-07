Вчера - кондитер, сегодня - королева: Дончанка стала самой красивой женщиной Юга России в номинации «30+»

Экономист и кондитер, жена и мама двух дочек и просто красавица поедет на международный конкурс. Фото: Личный архив героя публикации

Экономист и кондитер из Батайска стала самой красивой женщиной Юга России в номинации «30+». Почетное звание и корону 33-летняя Евгения Ульянова завоевала на конкурсе в Краснодаре буквально накануне, 6 ноября.

Дончанка в уже рассказывала читателям «КП — Ростов-на-Дону», что решила выступить на конкурсе красоты, чтобы стать примером дочкам. И вот, в середине октября победила в конкурсе «Miss Shine of Russia», а через три недели - новый титул.

БЕЗ СЧАСТЛИВОГО ЗЕЛЕНОГО ПЛАТЬЯ

Все началось с того, что устроители конкурса позвонили Евгении и пригласили ее принять участие, а она позвала с собой других девчонок, которые учатся с ней в модельной школе Ксении Усолкиной.

Евгения старается быть примером для двух своих доченек. Фото: Личный архив героя публикации

«Начинка» у конкурса была вполне себе стандартная, вспоминает наша героиня: выступить с «визитной карточкой», с творческим номером и продефилировать в вечернем платье.

В творческом конкурсе Евгения прочла трогательное, местами забавное стихотворение о своей работе экономиста, которое сочинили ее дочки. В строках у девчонок — все без прикрас: работа сложная, ночи бессонные. Маме оставалось только с чувством прочесть.

Третий этап конкурса — выход в вечернем платье — подбросил дровишек в костер стресса. Дело в том, что предыдущий титул Евгения получила в платье изумрудного цвета. И решила, что зеленый — ее счастливый цвет. Только в этот раз платья везучего цвета не нашлось.

- Пришла мерить зеленое, а оно оказалось не впору. И тут дизайнер говорит: «Женя, у меня есть волшебное платье королевы. Рискнешь?». А оно — золотое... Что делать — рискнула, - вспоминает Евгения.

«КТО-ТО ПРЫГАЕТ С ПАРАШЮТОМ, А Я НАШЛА СЕБЯ ЗДЕСЬ»

Мама двух дочурок, серьезный экономист и большой любитель кондитерского творчества, рассказала, почему ей нужно иногда примерить на себя наряд сказочной принцессы и вступить в борьбу за корону.

В этот раз везучим оказалось "золотое" платье. Фото: Личный архив героя публикации

- Мне нравится сам процесс участия в конкурсе, когда ты выходишь из уютной зоны комфорта и преодолеваешь свой страх. Стоишь перед жюри и не знаешь, выиграешь или нет. Но, когда произносят твою фамилию, это настоящий кайф, - признается Евгения. - Понимаешь, что ты - молодец! Кто-то прыгает с парашютом, а я нашла себя здесь.

В какой-то момент, когда ведущие назвали практически все имена, а Евгения своего не услышала, поверить не могла: «В смысле? Не выиграю что ли?».

- Опытные модели всегда должны улыбаться, стоять в красивой позе и не переговариваться друг с другом, чтобы на фото всегда выходить превосходно. А у меня нервная улыбка сковала лицо, дергался глаз и коленки дрожали, - смеется дончанка.

ТАК В ПЛАТЬЕ ЛИ ДЕЛО?

А еще Евгения едет на конкурсы за атмосферой. Красавица признается: те, в которых участвовала она, аура совсем не похожа на склочное закулисье из фильмов, где красавицы всеми правдами и неправдами пытаются вывести из строя конкуренток.

Дончанка старается подготовиться к конкурсу "от и до". Фото: Личный архив героя публикации

- В Краснодаре была такая классная атмосфера. Все участницы были одной дружной командой и друг другу помогали на репетициях, а во время финала при выходе каждой мы аплодировали и искренне кричали «Галя, Лена, ты лучшая!», - с улыбкой вспоминает ростовчанка.

И вот три конкурса позади, платье скрывает дрожь коленок, а жюри называет имя обладательницы титула «Миссис Юг России - 2022» в номинации «30+».

- Когда в Краснодаре мне на голову надели корону, до конца поняла, что дело-то не в зеленом платье... - смеется участница.

«ЖЕНЯ ЕДЕТ ЗА ПОБЕДОЙ»

- Я так рада, что поехала на этот конкурс и привезла очередную победу! Было очень много сильных конкуренток, да еще и помоложе, но я выиграла! - делится радостью Евгения. - Думаю, взяла своим обаянием, уверенностью в себе, и ответственная подготовка дала свои плоды — в каждый конкурс стараюсь максимально вложить силы.

Теорию победительницы, почему она завоевала две короны подряд, подтверждает и наставница.

- Секрет Жени — в ее целеустремленности и жизненной энергии. Она ездит только за победой, в этом мы с ней похожи и поэтому, наверное, сдружились, - считает Ксения Усолкина. - И, конечно, в ее железной дисциплине и трудоголизме. Она - боец, и будет сражаться до последнего.

Радостью победы дончанка поспешила поделиться с самыми близкими: отправила фото в семейную группу в мессенджере под говорящим названием «Мать говорит».

Евгения выступает как фотомодель и к международному конкурсу хочет подтянуть дисциплину "подиума".

- Сразу голосовые от дочек прилетели: «Мама, ты лучшая!». А муж сказал: «Ты — моя королева!» - светится наша героиня. - Привезла им огромное количество подарков от партнеров конкурса, и девчонки увлеченно разбирали сумки.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

Но вот софиты гаснут, платье отправляется в шкаф, а королева снова становится экономистом и кондитером, женой и мамой. До следующего конкурса...

- Моя мечта — победа на международном конкурсе красоты. Победа на «Miss Shine of Russia», которую я завоевала в середине октября, дает мне право в течение года принять участие в таком, - признается собеседница.

Впереди — месяцы подготовки.

- Я — фотомодель, а на подиуме нужны совершенно другие навыки, нежели в статичном кадре. Можно сказать, что владею 80 процентами знаний и навыков моделинга, но оставшиеся 20 не дают мне покоя, - объясняет красавица. - Поэтому сейчас занимаюсь в академии дефиле, чтобы стопроцентно отработать эти навыки и на конкурсах быть уверенной в каждом своем шаге.

Кстати, за зеленым платьем модель гоняться больше не будет. После «золотого» Евгения готова на еще более решительные шаги.

- Уже продумала себе образы для международного конкурса. Первый выход будет в белом, второй — в синем, а третий — в красном. Как цвета российского флага! Я патриот и готова об этом говорить! - гордо ставит точку Евгения.

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