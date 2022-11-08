В Левенцовке Ростова и окрестностях насчитали 989 бродячих собак

Волонтеры центра "Собачий патруль" поставили цель решить проблему бездомных собак. Фото: предоставлено Юлией ТРУТНЕВОЙ.

Проблема бездомных собак в Ростове и области стоит довольно остро. Год назад после нападения бродячих собак на мужчину и ребенка в Левенцовке, сотни человек подписали петицию с просьбой избавить их от агрессивных дворняг.

ПЕТИЦИЮ ПОДПИСАЛИ СОТНИ ЧЕЛОВЕК

По словам местной жительницы Натальи, она сама стала свидетельницей того, как на ее глазах собака на площадке укусила двенадцатилетнего мальчика и мужчину.

Женщина уже неоднократно слышала о подобных происшествиях в Левенцовке, но сама столкнулась с этим впервые. По ее словам, люди уже обращались в службу отлова, однако это не принесло никакого результата.

Нестерилизованные собаки оставляют после себя многочисленное потомство. Фото: предоставлено Юлией ТРУТНЕВОЙ.

Тогда Наталья решила создать петицию, которую подписали более 800 человек. После жалобы представители районной администрации заверили, что направят заявку на отлов в Центр безнадзорных животных.

- Левенцовка окружена стройками, промзонами и дачами, оттуда большинство собак и приходят, - поясняет зоозащитница Маргарита Карпова причину распространения бездомных дворняг. - Там они нестерильные - плодятся, а потом в поисках пропитания перебираются поближе к жилым кварталам. Пока не поработать с промзонами и с дачами, ситуацию не решить.

"ЖИВОТНЫЕ ДЕЛАЮТ НАС ЛЮДЬМИ"

И тогда общественники «Собачьего патруля» придумали свой вариант решения проблемы - спецпроект по стерилизации бездомных собак «Животные делают нас людьми».

- К нему нас подтолкнул сам конфликт, который возник в Левенцовке, - объясняет активистка. - Тогда люди друг друга обвиняли в живодерстве. Одни требовали: раз жалко, забирайте себе домой всех дворняг, а иначе мы их всех убьем. Даже случались массовые отравления собак. Погибло много домашних, в том числе квартирные мопсы, которых выпустили на прогулку. Для многих людей это была трагедия. Нескольких пожилых женщин даже довели до инсульта - так они переживали за своих четвероногих.

Собак отлавливают и привозят на стерилизацию волонтеры центра. Фото: предоставлено Маргаритой КАРПОВОЙ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Став свидетелями такого человеческого безумства, активисты центра решили показать, что отношение к животным определяет уровень нравственности человека. Теперь они намерены продемонстрировать: у всех цель одна — чтобы бездомных собак на улицах не было.

ТОЛЬКО ТРЕТЬ - СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ

Для начала зоозащитники задались целью узнать, сколько же безнадзорных собак проживает на обозначенном ими участке: от хутора Ленинаван в Мясниковском районе до ГПЗ-10.

Оказалось, что таких животных там, плюс-минус - 989. И это только те животные, которые бродят по улицам. Возможно, отмечают активисты, количество бездомных собак намного больше.

Во время своего исследования непосредственно в самой Левенцовке общественники обнаружили около 40 дворняг. А на противоположной стороне, по проспекту Доватора, - порядка 50. В хуторе Ленинаван Мясниковского района бездомных было совсем немного — лишь 16. А больше всего безнадзорных животных нашли в районе ГПЗ-10 и около станции Первомайская - почти 150 псов.

Зоозащитники очертили территориальные границы своего проекта. Фото: предоставлено Маргаритой КАРПОВОЙ.

- Положительное наблюдение — среди тех животных, которых мы уже обнаружили, 35% собак уже с бирками на ухе, то есть они уже стерилизованы, - отмечает Маргарита. - Однако, чтобы ситуация начала выравниваться, нужно довести эту цифру хотя бы до 65-70%.

Особая боль активистов — дачи, где люди бросают своих собак на зиму, а те, оголодав, тоже бредут в жилые кварталы. Плюс проблем добавляют стройки: строители всегда заводят собак, чтобы те охраняли стройплощадку. Когда стройка заканчивается, животных бросают, и счастливые новоселы вместе с квартирой получают еще и "живой уголок". А если собаки нестерильные, то это уже "суперприз" в виде целой своры.

КТО БУДЕТ ОТЛАВЛИВАТЬ ПСОВ

Узнав масштаб бедствия, зоозащитники перешли к стадии непосредственного сокращения численности безнадзорных четвероногих. Но своим, гуманным, способом — стерилизацией.

Как уточняет общественница, у центра «Собачий патруль» нет своих ловцов животных — всех псов им привозят волонтеры, неравнодушные люди. Что же касается финансовой поддержки, то реализовывать проект и избавлять город от многочисленных будущих поколений бездомных псов волонтерам помогает областная субсидия.

- Эта поддержка помогает покрыть только 35% расходов, - уточняет Маргарита. - Остальные 65% — это собственный фандрайзинг организации, то есть сбор пожертвований собственными силами.

Окончательная цель волонтеров — стерилизовать в отдельно взятом районе около тысячи брошенных на произвол судьбы собак. В случае успеха, этот этот опыт будет растиражирован на весь город.

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