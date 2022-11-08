«Время хищника»: Почему одни ростовские рыбаки сидят без улова, а другие - всю семью подключают, чтобы больше унести

С наступлением холодов и клев на реке Сал стал меньше. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С наступлением холодов в начале ноября клев рыбы во многих водоемах Ростовской области почти сошел на нет. Мы поговорили с немногочисленными рыбаками, вышедшими на прошедших праздниках с удочкой и спиннингом на берег реки Сал, которая берет начало в Сальских степях. И узнали, что «летняя» рыбалка на открытой воде подходит к концу - «карась не идет». Но рыболовы-любители рассказали, кого и где можно лучше всего ловить в ноябре.

ПУСТЫЕ САДКИ И ВЕДРА

С уловом у рыболовов на Салу, действительно, негусто: пустые садки и ведра. И дело тут вовсе не в мастерстве рыболовов. Как пояснил один из них причину такого невезения, «все, похолодало». Из-за заморозков в начале ноября речная рыба стала собираться в стаи, зарываться в ямы и под затопленные коряги.

- Ничего не поймал, только так посидел, отдохнул, - вздыхает один рыбак, сматывая удочки. - Сейчас наступает время хищника — окуня, судака, щуки... Но на них нужны другие снасти.

На всей реке в ноябре от силы один-два рыбака. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ловить такую рыбу бывалые советуют на реке Маныч. Конечно, придется потратить больше времени и денег на бензин, чтобы доехать туда. Но оно того стоит - «хищника там намного больше».

"МЕШКАМИ ЛОВИЛИ"

Как вспоминает другой рыбак со стажем, дядя Ваня, раньше - лет 20-30 назад - рыбы на Маныче было гораздо больше - «мешками ловили».

- Поставишь, бывало, снасти на ночь, приходишь, а там - только собирай в мешки, - мечтательно вспоминает рыбак, тоже в этот день оставшийся без улова. - Река Маныч берет начало в Калмыкии, а заканчивается в донских степях. Там, на Маныче, даже остров есть, где водятся донские мустанги. Вот тебе и дополнительный стимул туда съездить.

На реке Маныч рыбаки советуют ловить хищника и смотреть на мустангов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Единственная проблема на «большой воде» - сильный ветер, который даже лодки, порой, переворачивает. Как рассказывает рыболов, некоторые на Маныче переворачивались вместе с лодкой и в своих же расставленных сетях-снастях запутывались. Были даже случаи, когда рыбаки тонули при таких обстоятельствах.

По мнению дяди Вани, сейчас уловы на Маныче гораздо скуднее - «все же рыбой занимаются». Приедешь на рынок в Орловку, а там — «Газель» с мешками, полными сомами, толстолобами и белыми амурами.

- Две штуки только в большой мешок помещаются: хвост — там, а голова — здесь, - отмечает рыбак. - Спросишь у продавца: «Где наловил?», а он - «на Маныче». Только не сам ловит, а у рыбаков скупает. И такими мешками вся машина доверху забита. Такую большую рыбину разве удочкой вытащишь? Вряд ли!

У РЫБАЧКИ УЛОВ ОТЛИЧНЫЙ

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» решила узнать у рыбачки Натальи Мицкевич с набережной Ростова: неужто действительно вся рыба залегла на дно и «не идет на контакт»?

- Клев неплохой, - признается женщина. - Все зависит от места и прикормки. В одни руки сейчас разрешается ловить до пяти штук рыбца. Поэтому я всю семью подключаю!

У ростовской рыбачки Натальи Мицкевич клев всегда есть. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Как поделилась ростовская рыбачка, в качестве наживки она использует дорогую тигровую креветку, разные бойлы и червяка. Готовит и свою приманку, от которой - пальчики оближешь (рецепты - тут). А любимое и «счастливое» место на реке Дон у Натальи - «на гармонисте», то есть справа от прогулочного катера. Рыбец здесь идет «на ура!».

На рыбалку у Натальи ходит вся семья, поэтому и улов хороший. Фото: предоставлено Натальей МИЦКЕВИЧ.

Эх, если бы сельские рыбаки тоже обладали такими же кулинарными способностями как Наталья, то и не пришлось бы им пенять на холод и неудачу...

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