Погода в Ростовской области в выходные 18 и 19 февраля: перепады от -21 до +7, снег и дождь прогнозируют синоптики

И туманы, и дожди, и снег - все ждет дончан в один день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростовской области в выходные 18 и 19 февраля обещает быть переменчивой. Метеочувствительным людям нужно быть готовыми: дончан ждут резкие перепады температуры от -21 градуса ночью до +7 днем. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в оба выходных дня ожидается облачная с прояснениями погода. В ночь на субботу, 18 февраля, пройдет снег, а днем вероятен слабый снег и мокрый снег, переходящие вечером в дождь. Днем снег будет налипать на провода и деревья. Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными — на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем поменяет направление на южное 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -6 - -8, днем - от 0 до +2.

В воскресенье, 19 февраля, стоит ждать дождь. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. На улице потеплеет: ночью будет от 0 до +2, днем от +2 до +4.

По Ростовской области также оба дня будут облачными. В субботу ночью местами, а днем в большинстве районов, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, вечером по югу — дождь, к ночи сильный. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах осядет туман, днем и вечером мокрый снег будет налипать на провода и деревья, а на дорогах опять гололедица. В ночные часы ветер будет восточным и юго-восточным 5-10 метров в секунду, днем поменяет направление на южное и немного усилится до 7-12, а местами с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9, при прояснениях до -16, в крайних северных районах — до -21 градуса. Днем — от -4 до -9, по югу — до +3.

В воскресенье в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами гололедица, налипание мокрого снега на проводах. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3, при прояснениях до -7, днем от -1 до +4, по югу — до +7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на февраль 2023: дожди, снегопады и морозы до -17 прогнозируют синоптики

Начальник гидрометцентра Елена Назарова предупредила о дождях, снеге и морозах в феврале в Ростовской области (подробнее)