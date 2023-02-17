Была скромной и неприметной: как главбух детсада из Ростовской области провернула две аферы и украла 24 миллиона

Бухгалтер работала в детском саду с момента его открытия. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области, в Таганроге, с виду ничем не примечательная сотрудница самого обычного муниципального сада стала миллионершей, ловко используя свои знания в бухгалтерии.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 38-летняя женщина незаконно начислила себе 24 миллиона рублей за несколько лет работы в детсаду.

«БЫЛА СКРОМНОЙ И НЕПРИМЕТНОЙ»

В самом учреждении эта история еще долго будет обсуждаться всеми сотрудниками.

- У нас на суды все ходили, даже сторожа. Мы вообще в шоке, как она так умудрилась. И еще задаемся вопросом: «Почему с такими деньгами она не уехала из страны, не попыталась скрыться?», - на условиях анонимности рассказала «КП-Ростов-на-Дону» сотрудница учреждения.

Как рассказал источник, схема кражи денег из бюджета оказалась очень простой. Долгое время она работала безупречно.

- Злоумышленница была бухгалтером в детсаду с момента его открытия, с 2016 года, как и заведующая учреждения, - говорит источник.

Наталья (имя изменено – прим. ред.) быстро вошла в доверие к начальнице.

- Наташа же скромная была, неприметная даже, - отзываются о ней в бухгалтерии учреждения.

КАК В КАРМАН ПОТЕКЛИ МИЛЛИОНЫ

А источник издания в правоохранительных органах уточнил, что Наталья быстро сблизилась с заведующей. Видимо, показная скромность ввела последнюю в заблуждение.

Через год после начала работы в саду главный бухгалтер получила в руки электронную подпись от имени директора и, соответственно, возможность подписывать любые документы.

Первое, что сделала злоумышленница, так это повысила всем сотрудникам сада зарплаты. Правда об этом знали только она и казначейство, которое переводило на счет учреждения деньги. Благодаря этой схеме с 2017 года по 2021 Наталья заработала 13 миллионов 334 тысячи рублей.

А потом из сада уволились две сотрудницы. Главный бухгалтер использовала кадровые изменения в свою пользу. Она оставила карты, выпущенные на имя экс- воспитательниц себе и в течение пяти лет начисляла на них зарплаты. Деньги присваивала себе. Таким образом, она нанесла государству ущерб на сумму 11 миллионов 226 тысяч рублей.

Правоохранители считают, что всего за это время она похитила 24 миллиона рублей.

СКРЫВАЛА ОТ КОЛЛЕГ, ЧТО ЕСТЬ ДЕНЬГИ

Как отмечают сотрудники детсада, бухгалтер старалась не афишировать коллективу, что у нее водятся большие деньги.

- Одевалась скромно. На работу пешком ходила. Ни разу не видела, чтобы она на машине к детсаду приезжала. Правда жила не в квартире, а в частном доме. Это, пожалуй, все, что косвенным образом говорило о ее материальном положении, - продолжает работник учреждения.

Но вот характер главбуха стал меняться.

- Я запомнила ее как жесткую и грубоватую к людям. Все девчонки жаловались, что взять у нее справку было большой проблемой. Приходилось долго ждать, чуть ли не унижаться для этого. Резкой она стала очень, - поясняет собеседница.

Изменилась женщина и внешне.

- Резко похудела, прямо в два раза. Говорила всем, что болеет, проблемы с желудком, - продолжает сотрудница детского сада.

Финансовая афера вскрылась во время одной из аудиторских проверок.

- В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», - прокомментировала помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова.

Суд уже вынес свое решение по этому делу.

- Ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200000 рублей, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на срок 2 года, - прокомментировала Эмилия Образцова.

Также Наталью обязали возместить ущерб, что она уже сделала.

- Мы думаем, что она не попыталась скрыться из-за старенькой мамы, которая жила в деревне под Таганрогом. А больше Наташу ничего не держало. У нее не было ни мужа, ни детей, - сказала сотрудница детского сада.

Руководитель детского сада отказалась предоставить официальный комментарий.

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