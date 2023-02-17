В Калмыкии мать задолжала сыну более полумиллиона рублей и попала под суд

Детей у женщины забрали и распределили в другие семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Историями про отцов — злостных неплательщиков алиментов — никого сегодня, к сожалению не удивишь. Тяжело представить в такой роли матерей. Но такие случаи встречаются нередко, на практике убедились судебные приставы. Так, в Калмыкии горе-мать задолжала сыну более 550 тысяч рублей и попала за это под суд. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности истории.

НИКОГДА НЕ РАБОТАЛА

Третий год как 42-летняя Ирина (имя изменено - прим. ред.), мать уже взрослой дочки Кати и 12-летнего Дениса, лишена родительских прав. Детей у нее забрали за пьянство и неспособность создать им достойные условия для жизни. Хотя 18 лет назад, когда на свет появилась взрослая дочь, никто и подумать не мог, что все обернется именно так.

Ирина росла в благополучной семье: любимая дочь и сестра не нуждалась ни в заботе, ни в деньгах. Став матерью-одиночкой, она не боялась за свой завтрашний день — близкие всегда были готовы помочь. Спустя семь лет родился младший сын, но женщина не спешила выходить замуж. С родителями было спокойно и надежно. Ирина даже никогда не работала, только занималась домом и детьми.

Никто уже и не вспомнит, когда произошел переломный момент, но дети все чаще стали видеть маму пьяной. Дома постоянно появлялись бутылки: не до проверки уроков и других маминых забот. Родители все постоянно забирали внуков к себе.

Женщина так и не устроилась на работу и продолжает пить, а теперь живет на два села - то дома, то едет к ухажеру в Ростовскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УМЕРЛИ РОДИТЕЛИ

Черные дни в жизни семьи настали, когда не стало родителей Ирины. Она нуждалась в деньгах, но идти в центр занятости и искать работу не спешила. Пока женщина топила проблемы на дне бутылки, дети были сами по себе, а дом все меньше походил на жилище и превращался в помойку. И в 2020 году Ирину лишили родительских прав.

Ребят отправили в приют, а оттуда распределили в семьи. Маму обязали выплачивать алименты, но помощи дети не получали. Местные перешептывались, что она все так же пила и ни на какую работу устраиваться не хотела.

ОСУДИЛИ НА ПОЛТОРА ГОДА

За это время дочка уже стала совершеннолетней, поэтому теперь ей алименты не положены. Сыну же Ирина должна ежемесячно платить по 16 тысяч рублей, чего она никогда не делала.

Сначала дочка ничего о матери и слышать не хотела, но спустя три года начинает принимать ее такой, какая она есть. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Женщина, зная об алиментных обязательствах, будучи привлеченной к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов в период с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года, и неоднократно предупрежденной судебным приставом – исполнителем об уголовной ответственности, вновь уклонялась от их уплаты, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Республике Калмыкия. - На сегодня задолженность по алиментам уже превышает 550 тысяч рублей.

За неуплату средств на содержание детей Ирину осудили на полтора года ограничения свободы.

Катя тем временем поступила в колледж, хорошо учится, мечтает многого добиться и прилагает к этому все усилия. Денис живет в приемной семье и учится в школе. Только уроки ему теперь помогает делать не родная мама, а другая женщина, которая приняла его как родного.

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