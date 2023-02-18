Отключение света в Ростове-на-Дону 20-22 февраля 2023: публикуем полный список адресов

Плановые отключения на сокращенную рабочую неделю энергетики проведут за три дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 20-22 февраля 2023: вместо привычных пяти дней в этот раз энергетики уложатся в три. Дело в том, что рабочая неделя сокращенная, а 23 и 24 февраля - выходные дни. Так что с понедельника до среды десятки домов в донской столице останутся без электричества. Публикуем подробное расписание от «Донэнерго».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

С 9.00 до 17.00 света не будет в домах по ул. Украинская, 151-175, в пер. Сахалинский, 1-39 и 2-38, ул. Алтайская 30-36 и 29-35, ул. Белорусская 184-196 и 203-215, пер. Танаисский 6-12 и 3-7, пер. Тузлов 4-8 и 3-7, пер. Покровский 2-8 и 1-11, пер. Чертковский 1-11 и 2-18. Также по адресам: ул. Грекова, 3-35, 4-34, ул. Полторацкого, 72-120, 87-119, ул. Цимлянская, 1-41, 2-40, ул. Чкалова, 75-97, 92-118, ул. Кировоградская, 19-47, 28-50, ул. Димитрова, 36-74, 41-51, ул. Коллективная, 31-77, 36-66, ул. Ш. Руставели, 60-90, ул. Молокова, 17/53. Еще не будет света в домах по ул. Российская, 1, 2-14, ул. Курчатова, 1А, 1Б, 1Д, 2, 2А.

В эти же часы из-за обрезки деревьев отключения электроэнергии ожидаются по адресам ул. Вити Черевичкина, 3-7, 15-83, ул. Ереванская, 1/7, 3-11, 2-14; 28-44, 47, ул. 28-я линия, 1-9, 2-18, ул. 34-я линия, 1-15, 2-24, ул. 36-я линия, 1-23, 2-30, ул. 38-я линия, 1-29, 2-20, ул. 40-я линия, 2-30, 3, пл. Толстого, 11А, 15-21. Из-за техобслуживания оборудования энергетиками без света придется побыть жителям домов по ул. Байкальская, 99-143, 100-148, ул. Лесная, 122-150, 123-147, ул. Линейная, 103-155, 112-166, ул. Лобачевского, 51-79, 52-82, ул. Семипалатинская, 50-124, 51-113, 139А, 141А, 143А, ул. Щедрая, 7, ул. Армянская, 10А/19.

С 9.00 до 16.00 отключения электроэнергии запланированы по ул. Заводская, 12-18 и 27-65, а также 79-81, в пер. Урицкого, 58-78, ул. Магнитогорская, 7, 7А, 7Б и 36-46.

С 10.00 до 14.00 подачу электроэнергии прекратят по адресам ул. 2-ой Пятилетки, 6/1, 6/5 и 8.

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано по ул. 21-я линия, 13/4, 15, ул. 23-я линия, 12-32, 15-41, ул. Мясникова, 6-14, ул. 34-я линия, 46-64, 39-51, ул. 36-я линия, 60-92, 41-89, 38-я линия, 18-74, 29-89, ул. Тюхряева, 40-62, 41-67, ул. Кагальницкая, 15-23, 14-30, ул. Металлургическая, 68-110, 55-101, ул. Физкультурная, 1-45, 2-48, ул. Червоноармейская, 1-9, 2-10, ул. Активная, 1-9, 2-16, ул. Образцовая, 1-19, ул. Просвещения, 40-68, 45-73.

С 9.00 до 16.00 света не будет по ул. Петрашевского, 48/23, 105/1, просп. Стачки, 21, ул. Интернациональная, 1, ул. Серафимовича, 49-75, 46-69, ул. Социалистическая, 57-83, 56-82, 51/58, пер. Соборный, 17-19, 24-26, просп. Буденновский, 22,24,26, ул. Штахановского, 10/4, ул. Заводская, 79-81, 45-57, пер. Монолитный, 65/2, ул. Варфоломеева, 174-220, 167-193, пер. Халтуринский, 109, 168, пер. Островского, 123, 127.

С 12.00 до 17.00 не включить электрочайник по ул. Доватора, 148, 185, 185А, 195, ул. Карпатская, 49-91, 50-90, ул. Ковалевской, 53-77, 56-84, ул. Лесная, 149-161, 152-158, ул. Лобачевского, 81-99, 84-108, ул. Маршальская, 46-72, 88.

С 10.00 до 12.00 — по ул. Мечникова, 114, пер. Доломановский, 132, 132А, 134.

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

С 9.00 до 16.00 подачу электроэнергии временно прекратят по ул. Венеры, 21, 23, ул. Заводская, 12-18, 27-65, 79-81, пер. Урицкого, 58-78, ул. Магнитогорская, 7, 7А, 7Б, 36-46, ул. Варфоломеева, 174-220, 167-193, пер. Халтуринский, 109, 168, пер. Островского, 123, 127.

С 9.00 до 17.00 — по ул. 6-я линия, 20-38, 13-29, ул. 8-я линия, 20-56, 11-53, ул. Мурлычева, 69-89, 64-78, ул. Тульская, 32-54, 19-45, ул. Тюменская, 2-96, 1-71, ул. Севастопольская, 60-78, 57-75, ул. Тарновского-Терлецкого, 2-82, 1-69, пер. Чалтырский, 6-22, 5-23, пер. Госпитальный, 1-29, 34-44, пер. Авиамоторный, 10-20

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