А были ли буренки: В Калмыкии фермера осудили за мошенничество с сельскохозяйственным грантами на 23 миллиона рублей

Фермер предоставил подложные документы о реальном количестве коров на его предприятии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в возрождение молочного и мясного скотоводства государство вкладывает большие деньги. Неудивительно, что у самых ушлых рождается идея всех обмануть и получить миллионы на государственных субсидиях. Такая история произошла в Калмыкии, где фермер получил многомиллионный грант, но все вышло на чистую воду, и теперь его осудили к реальному сроку. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

ТРИ ГОДА ОБМАНЫВАЛ ГОСУДАРСТВО

На скамье подсудимых оказался 57-летний директор коммерческой организации из Целинного района, которого осудили за мошенничество и покушение на мошенничество при получении субсидий.

- Как установили следствие и суд, мужчина, будучи руководителем коммерческой организации, в декабре 2020 года и в мае 2021-го, подготовил и сдал в минсельхоз Республики Калмыкия фиктивные документы по получение субсидии на компенсацию ущерба сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера, - рассказали в следкоме региона.

Руководитель получил субсидии за 2020 и 2021 год - 14 и 9 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того он предоставил в министерство поддельные документы на получение субсидий на поддержку племенного животноводства. В них включил заведомо ложные сведения о количестве поголовья крупного рогатого скота у его организации. На основании ложных данных его предприятию было перечислено 14 и 9 миллионов соответственно.

На следующий год, в апреле 2022-го, руководитель подготовил и сдал в Министерство сельского хозяйства еще один пакет фиктивных документов. В этот раз тоже на получение субсидий на поддержку племенного животноводства, и снова в отчетах указал неправильное количество буренок, на основе чего получил от государства еще более двух миллионов рублей .

Но обманную схему все-таки раскрыли: подложные документы изъяли сотрудники управления ФСБ по региону.

Следователи проехались по всем животноводческим стоянкам и пересчитали поголовье скота, принадлежащее предприятию. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

ПРОВЕЛИ ДЕСЯТКИ ЭКСПЕРТИЗ

Была проведена большая работа: допрошены десятки свидетелей, осмотрены все животноводческие стоянки, пересчитан весь скот, который имелся у предприятия, осмотрены подложные документы, выписки по банковским счетам, проведены более 20 экспертиз — компьютерных, подчерковедческих, технико-криминалистических. И все они позволили доказать вину руководителя. Расследование было завершено, а на имущество обвиняемого и его организации был наложен арест на сумму нанесенного бюджету ущерба.

- Собранных доказательств суду оказалось достаточно для вынесения приговора. 57-летний житель Целинного района признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и одного эпизода по статье «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», - прокомментировали в следкоме.

Мужчина заключил досудебное соглашение и возместил весь нанесенный бюджету за несуществующих буренок ущерб. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил и о других фактах мошенничества, выдал часть денег, добытых в результате преступления, а также погасил в полном объеме нанесенный ущерб.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, - добавили в пресс-службе ведомства. - Приговор в законную силу не вступил.

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