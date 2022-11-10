Ростовчане рассказали, зачем стали продавать продукты с истекшим сроком годности

Некоторые сделали просрочку прибыльным бизнесом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Одни ростовчане пытаются повыгодней пристроить своих надоедливых пушисто-усатых питомцев, создавая из простых объявлений гениальные маркетинговые ходы. Другие - решили пойти в обход и открыли настоящую золотую жилу под названием «натуральные продукты» для животных.

Узнали, зачем ростовчане массово стали продавать продукты с истекшим сроком годности, и кто их покупает.

А ЧЕГО ДОБРУ ПРОПАДАТЬ?

Мы решили прозвонить по номерам, указанным в объявлениях, и узнать подробности нового эко-бизнеса по-ростовски.

- Продам ящик из-под бананов, наполненный просроченными бутербродами, бургерами и хлебом, - предлагает ростовчанин Владимир.

Оказалось, что в чудо-ящике водятся еще и пюре с котлетой, и макароны с жарким, и даже тефтели в наличии.

Некоторые не боятся покупать просроченные продукты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все это - в нераспакованных контейнерах, - подчеркивает собеседник.

Сам продавец ящика изобилия тоже использует его дары, чтобы накормить собак.

- Достаю из контейнеров с обедами котлеты и мясо. Затем тщательно провариваю это все в кастрюле, чтобы животные не отравились, и насыпаю собакам в миски, - признается Владимир.

Мужчина признался, что работает сторожем на производстве, где готовят обеды и развозят по различным предприятиям. И там, что не продали, возвращается обратно. Чтобы продуктам зря не пропадать, собеседник и придумал такой способ подработки.

- Сейчас осень, прохладно, и это все хранится долго. А вот летом невозможно было продать. Мгновенно портилось, - добавил продавец.

Кстати, за ящик с продуктами просит всего 150 рублей.

БЕЗОТХОДНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Второй поклонник легких денег расписал целую концепцию продаж «просрочки».

- Я основываюсь на концепции безотходного потребления продуктов питания, - пытается следовать за трендами современности продавец. - Для меня важно, чтобы как можно меньше списанных продуктов выбрасывались. И как можно больше пригодной еды радовало зверушек и их хозяев.

Не все продукты одинаково полезны, особенно просроченные. Фото: Иван МАКЕЕВ

А еще добавил, что продает только продукты на грани срока годности, а еще те, у которых хранение истекает «сегодня».

Как и первый любитель натуральных кормов для животных, он тоже работает на производстве и отвечает за срок годности продуктов питания. Но продает не ящиками, а на развес. Все - по 15 рублей за килограмм.

Полистав побольше объявлений, можно найти для собак и кошек еще и субпродукты, обрезанные от мяса кости, и даже рыбьи головы. Такое добро продавцы готовы отдать даже бесплатно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Стерилизованным кошкам домашняя еда не подойдет»

- Можно ли кормить собак и кошек просроченными котлетами даже после термообработки? Здесь все сугубо индивидуально. Продукты, которые предназначены для человека, содержат различные добавки, такие как специи, консерванты и усилители вкуса, - объясняет донской ветеринар Антон Крылов. - Животным такое питание на пользу не пойдет.

Также все зависит и от породы. А еще есть стерилизованные кошки, которые склонны к ожирению. В их корме должно содержаться умеренное количество жиров. А по котлете этого не определить. Пища должна быть богата белками и медленными углеводами. Для это существуют специализированные корма.

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