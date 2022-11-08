Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2022 12:45

В Калмыкии более 11 миллионов рублей задолжали десятки мобилизованных для участия в СВО

Судебные приставы Калмыкии рассказали, как мобилизованным приостановить взыскание долгов
Татьяна ТИХОНОВА
Долги мобилизованных подождут до возвращения домой.

Долги мобилизованных подождут до возвращения домой.

Фото: Александр ГЛУЗ

Более 11 миллионов рублей задолжали 79 человек из числа мобилизованных с территории Калмыкии. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону», как мобилизованным приостановить взыскание долгов.

ПОКА ТОЛЬКО СЛУЖБА

270 исполнительных производств в общей сложности на 11 миллионов рублей пылятся на столах у судебных приставов Калмыкии. Это долги 79 жителей региона. В обычное время приставы бы всеми законными способами пытались обязать жителей погасить долги по алиментам и кредитам. Но пока мобилизованные выполняют свои боевые задания, регион подождет.

Также в Управлении ФССП по региону напомнили, что делать должнику и его семье, если он мобилизован для участия в специальной военной операции.

- Обратиться с заявлением о полном или частичном приостановлении исполнительного производства можно к судебным приставам-исполнителям на призывных пунктах военного комиссариата Республики Калмыкия, в отделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, а также через портал госуслуг, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставы Калмыкии рассказали, как мобилизованным или их родным приостановить выплату долга на время службы.

Приставы Калмыкии рассказали, как мобилизованным или их родным приостановить выплату долга на время службы.

Фото: Алексей ФОКИН

Если мобилизованные уже покинули дом, то с заявлением о приостановлении исполнительного производства могут обратиться их родственники.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ В ДЕЙСТВИИ

Напомним, 7 октября 2022 года по всей стране, в том числе и в Калмыкии, вступил в силу закон о кредитных каникулах, и мобилизованные вправе требовать у банка приостановки выплат по кредитам или уменьшения их размера.

Такой же алгоритм действий работает и для жителей Ростовской области, и для других регионов.

Напомним, теперь все мобилизованные вправе требовать у банка приостановки выплат по кредитам или уменьшения их размера. Такие каникулы длятся все время службы и месяц по возвращению. Такие сроки действуют для контрактников, а к ним приравниваются и мобилизованные. Если заемщик погибнет или станет инвалидом первой группы, то его долг будет считаться погашенным.

Кроме того, пени за задолженность по оплате капремонта, платы за жилье и коммунальные услуги не будут начисляться до тех пор, пока гражданин не будет демобилизован. Льгота предоставляется и членам семьи мобилизованного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где деньги, пап?»: злостных алиментщиков на весь город «прославили» в Элисте

В Калмыкии на всех экранах крутят объявления о злостных должниках по алиментам (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Льготы для мобилизованных

Государство и муниципальные власти поддержат семьи военнослужащих (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ