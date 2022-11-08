В Калмыкии более 11 миллионов рублей задолжали десятки мобилизованных для участия в СВО

Долги мобилизованных подождут до возвращения домой.
Фото: Александр ГЛУЗ
Более 11 миллионов рублей задолжали 79 человек из числа мобилизованных с территории Калмыкии. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону», как мобилизованным приостановить взыскание долгов.
ПОКА ТОЛЬКО СЛУЖБА
270 исполнительных производств в общей сложности на 11 миллионов рублей пылятся на столах у судебных приставов Калмыкии. Это долги 79 жителей региона. В обычное время приставы бы всеми законными способами пытались обязать жителей погасить долги по алиментам и кредитам. Но пока мобилизованные выполняют свои боевые задания, регион подождет.
Также в Управлении ФССП по региону напомнили, что делать должнику и его семье, если он мобилизован для участия в специальной военной операции.
- Обратиться с заявлением о полном или частичном приостановлении исполнительного производства можно к судебным приставам-исполнителям на призывных пунктах военного комиссариата Республики Калмыкия, в отделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, а также через портал госуслуг, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Приставы Калмыкии рассказали, как мобилизованным или их родным приостановить выплату долга на время службы.
Фото: Алексей ФОКИН
Если мобилизованные уже покинули дом, то с заявлением о приостановлении исполнительного производства могут обратиться их родственники.
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ В ДЕЙСТВИИ
Напомним, 7 октября 2022 года по всей стране, в том числе и в Калмыкии, вступил в силу закон о кредитных каникулах, и мобилизованные вправе требовать у банка приостановки выплат по кредитам или уменьшения их размера.
Такой же алгоритм действий работает и для жителей Ростовской области, и для других регионов.
Напомним, теперь все мобилизованные вправе требовать у банка приостановки выплат по кредитам или уменьшения их размера. Такие каникулы длятся все время службы и месяц по возвращению. Такие сроки действуют для контрактников, а к ним приравниваются и мобилизованные. Если заемщик погибнет или станет инвалидом первой группы, то его долг будет считаться погашенным.
Кроме того, пени за задолженность по оплате капремонта, платы за жилье и коммунальные услуги не будут начисляться до тех пор, пока гражданин не будет демобилизован. Льгота предоставляется и членам семьи мобилизованного.
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