С какой суммы можно открывать накопительный вклад, как разобраться в ставках, и почему выгоден рубль, ростовчанам рассказали банковские специалисты

Фото предоставлено пресс-службой банка

С весны среди ростовчан наблюдается повышенный интерес к рублевым депозитам. Но при открытии вклада всегда возникает много вопросов, так как при накоплении средств существует множество нюансов. О том, как открыть депозит в нынешних условиях с пользой для себя, рассказала руководитель «Абсолют-Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД МОЖНО И С 10 ТЫСЯЧАМИ РУБЛЕЙ

- Стоит ли ждать повышения ставок по вкладам к Новому году? Или лучше вложиться прямо сейчас?

- Те банки, которые планировали поднять ставки по вкладам, уже сделали это. Реальных предпосылок для дальнейшего повышения нет. Занимать выжидательную позицию в надежде на предновогодние акции с повышением ставок я бы не советовала. Лучше воспользоваться возможностью и гарантированно заработать на процентах по вкладу за полтора месяца до конца года.

- С какой минимальной суммой можно открыть вклад?

- Как правило, по депозитам минимальная сумма – 10 тысяч рублей. Если вы хотите положить на хранение сумму меньше, то подойдет накопительный счет. Там минимальная сумма не ограничена. При этом процентная ставка – 7,25% годовых. Проценты начисляются каждый день. А счет можно пополнять и снимать с него деньги без ограничений.

СНАЧАЛА УЗНАТЬ РЕЙТИНГ БАНКА

- Банков сейчас много, а вкладов еще больше. Как в этом во всем разобраться и сделать правильный выбор? Просто посмотреть, у кого выше ставка?

- Ставка по вкладу, безусловно важна, но брать за основу только ее не стоит. Также имеют значение репутация и надежность банка. Оптимально, если банк входит в ТОП-50 самых крупных банков по активам. Эту информацию можно посмотреть на сайте Центробанка. Еще советую изучать свежие рейтинги, которые регулярно составляют независимые эксперты – финансовые маркетплейсы. Среди ТОП-10 самых выгодных предложений вы наверняка сможете найти для себя подходящий вариант.

Кроме того, не факт, что вклад с наиболее высокой ставкой подойдет именно вам. Возможно, там есть требования по сроку размещения денег, по сумме. Чаще всего с вкладов с максимальными ставками нельзя снимать деньги раньше, чем это указано в договоре – иначе проценты «сгорят». Разобраться во всех условиях депозитов помогают специальные таблицы, которые с недавних пор каждый банк обязан публиковать у себя на сайте. Там должны быть указаны все условия, которые влияют на тот доход, которые может получить клиент. У нас такие таблицы публиковались задолго до того, как это стали регулировать законодательно.

- У меня есть около 300 тысяч рублей. Какой доход я могу заработать, если положу их на вклад, допустим, на год?

- У нас есть самый популярный непополняемый вклад на сумму 300 тысяч рублей по ставке 8% годовых. Если брать его, то за год доход будет составлять почти 24,5 тысячи рублей. Но если сумма будет больше, то и ставка может увеличиться – до 8,25% годовых.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

- Когда банк выплачивает проценты по вкладу? Можно ли их получать до окончания срока, прописанного в договоре?

- Как правило, по классическим вкладам без возможности пополнения, проценты выплачиваются в конце срока, указанного в договоре. Расторгать такие депозиты досрочно невыгодно – проценты по ним «сгорают». В случае вклада с капитализацией процентов полученный доход можно снимать со счета до окончания срока вклада, указанного в договоре. Но в этом случае вы получите меньшую сумму, потому что проценты на проценты начисляться не будут. Есть и другой интересный вариант – авансовый вклад. По нему вы получаете начисленные проценты сразу, как только положили деньги на вклад. И их можно использовать по своему усмотрению. У нас по такому вкладу ставка повышена до 7,6% годовых.

- Можно ли открыть вклад полностью дистанционно, без посещения банка? Застрахованы ли такие вклады государством?

- Все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством, вне зависимости от способа их открытия – онлайн или в офисе банка. Если вы уже обслуживаетесь у нас, то оформить новый вклад можно буквально за несколько минут – через мобильное приложение или интернет-банк. Если вы не клиент банка, то в некоторых кредитных организациях, например, у нас, все равно можно открыть депозит. Для этого у вас должен быть биометрический профиль на портале Госуслуг. В этом случае вы проходите идентификацию и подаете заявку на подключение к интернет-банку. После проверки данных получаете логин, пароль и можете оформить не только вклад, но и кредит, счет или карту. Кстати, у нас при открытии ряда вкладов онлайн можно получить дополнительную надбавку к ставке – 0,15% годовых.

НЕПОПОЛНЯЕМЫЙ ВКЛАД ВСЕГДА ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ СТАВКИ

- А если человек хочет копить на что-то, откладывая понемногу с зарплаты. Какой вклад посоветуете для этой цели?

- В таком случае подойдет депозит с возможностью пополнения и капитализацией процентов. Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты. Спустя месяц они прибавляются к основной сумме, она вырастает, так что в следующем месяце проценты начисляются уже на увеличенную сумму. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад. У нас минимальная сумма пополнения вполне доступная – 3 тысячи рублей. Важно, что с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом сохраняются.

- По каким вкладам ставки самые высокие? И что нужно учесть при их открытии?

- Традиционно наиболее высокие ставки – по непополняемым вкладам. Сейчас средний уровень по рынку – 6,5-7,8% годовых. Некоторые банки предлагают более высокую доходность. Например, у нас можно получить до 8 - 8,25% годовых. Также имеет значение срок вклада. Сегодня самые высокие ставки – при открытии вклада на срок от 9 месяцев до 1 года. Важный момент – вы должны быть готовы «забыть» о деньгах на весь срок, который указан в договоре. Если вдруг эти деньги вам потребуются досрочно, то при закрытии вклада проценты «сгорят».

- Есть ли смысл сейчас покупать наличные доллары и хранить деньги в них?

- Сегодня покупка иностранной валюты имеет смысл, только если вы планируете путешествие. Для сохранения и приумножения денежных средств – нет. Разница между курсом покупки и продажи очень значительна. Кроме того, в последнее время курс доллара довольно стабилен и держится на одном и том же уровне.