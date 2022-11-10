Топ-5 необычных базовых станций Tele2 на Юге России

Фото: Tele2

Этой осенью Tele2 запустила специальный проект на Юге – оператор открыл виртуальный доступ к видам с высоты базовых станций. Новые ракурсы привычных локаций смогли увидеть жители и гости разных уголков Ростовской области, Сочи и Красной Поляны. Проект в формате онлайн-фотовыставки показывает привычные локации по «другим правилам» и подчеркивает высокий приоритет компании в обеспечении стабильного качества связи даже в самых отдаленных и труднодоступных местах.

«Виды с базовых станций» собрали необычные визуальные акценты – базовые станции часто находятся в уникальных природных и городских локациях. Панорамы Ростовской области и Краснодарского края можно увидеть с высоты птичьего полета, а также скачать на смартфон в качестве фотообоев.

Кроме того, Tele2 собрала топ-5 самых необычных южных телеком-объектов, вошедших в проект.

Недоступная станция на Зубовом мосту в Сочи

Зубов мост, Сочи. Фото: Tele2

Сотовая вышка находится высоко в горах и обеспечивает непрерывный качественный сигнал для клиентов, проезжающих по Зубову мосту, самому высокому мосту в России. Чтобы добраться до объекта, сотрудникам оператора необходимо совершить пешее восхождение по отвесной тропе, вместив в походные рюкзаки необходимое оборудование.

Вышка на высоких температурах в Таганроге

Пушкинская набережная, Таганрог. Фото: Tele2

Базовая станция размещена на трубе котельной в районе Пушкинской набережной, что является достаточно редким и даже экстремальным решением. Котельная – производственный объект, труба находится в повышенном температурном режиме. Для монтажа и обслуживания сотового оборудования используется специализированная техника – лебедки, автовышки, подъемные краны.

Самая высокая башня на Караул-горе

Караул-гора. Фото: Tele2

В городе Белая Калитва Ростовской области есть базовая станция, которая расположена в самой высокой точке города – на вершине 142-метровой горы Караул. Оборудование расположено на мачте высотой 100 метров и является самым высоким объектом в окрестностях.

Башня каменной горы в Красной Поляне

Skypark Сочи. Фото: Tele2

Базовая станция находится в районе Skypark Сочи прямо в карьере, в котором добывают щебень. Многие объекты в Сочи, которые были построены в период с 2008 года, в том числе и олимпийские объекты, сделаны с использованием камня из этой горы. Вышка связи обеспечивала и обеспечивает связью не только гостей курорта, но и рабочих карьера.

Гражданская базовая в Вешенской

Станица Вешенская. Фото: Tele2

Креативный подход при строительстве объекта использовала Tele2 в станице Вешенской Ростовской области. Технические специалисты применили к созданию вышки связи опыт гражданского строительства линий высоковольтной передачи – убрали с классической опоры лишние элементы, уменьшили высоту и добавили узлы для оборудования. Такая облегченная, инновационная вышка дает стабильный и качественный сигнал для жителей станицы. А новый подход был оценен в телеком-среде и стал широко использоваться.