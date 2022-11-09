Дуков Алексей Амбарцумович: «Успех лечения зависит от совместной работы врача и пациента»

Фото: «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Дуков Алексей Амбарцумович - врач травматолог-ортопед клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону. Проводит лечение и диагностику таких заболеваний, как остеоартрозы суставов, остеохондрозы, ушибы мягких тканей, открытые и закрытые переломы, вывихи, накладывает и снимает швы и фиксирующие повязки, делает блокаду суставов и репозицию переломов. Стаж работы – 10 лет.

Алексей Амбарцумович окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2010 году. В 2014 году прошел сертификационный цикл по специальности «Травматология-ортопедия» на базе Городской больницы №1 им. Н. А. Семашко. Является автором научных статей на темы: «Остеопороз лиц пожилого возраста», «Остеосинтез переломов трубчатых костей».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Алексей Амбарцумович, что для Вас медицина?

- Любимое дело.

Почему Вы стали врачом?

- Мне нравится помогать людям.

Каким Вы были студентом?

- Я был достаточно активным студентом. Занимался спортом, участвовал в КВН, был профоргом факультета и старостой группы.

Самый запоминающийся случай, связанный с пациентами или выбранной тактикой лечения?

- Лично для меня каждый пациент уникален, и их случаи всегда требуют индивидуального подхода к лечению.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- От совместной работы врача и пациента.

Самый частый вопрос от пациента?

- «Это лечится, доктор?»

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Не затягивайте с посещением доктора, обращайтесь сразу же.

Как предпочитаете проводить свободное время?

- Отдыхать предпочитаю с семьей. Где угодно, лишь бы вместе. Периодически встречаемся с друзьями и играем в покер.

Что любите смотреть/читать/слушать?

- Мой любимый фильм – это «Зеленая миля». Из любимых книг могу назвать «Преступление и наказание». А из музыки предпочитаю джаз, блюз, госпел. Еще люблю спортивные соревнования – футбол и регби.

Что бы Вы попросили у золотой рыбки?

- Чтобы не было войны, голода, болезни и бедности.

Ваши планы на будущее?

- Буду выполнять хорошо и профессионально свою работу, помогать людям.

Как записаться на прием к доктору:

На сайте клиники: https://rostov.alfazdrav.ru/doctors/dukov-aleksey-ambartsumovich/#schedule

По тел. 8 (863) 307-52-52