Дуков Алексей Амбарцумович: «Успех лечения зависит от совместной работы врача и пациента»

Фото: «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону
Дуков Алексей Амбарцумович - врач травматолог-ортопед клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону. Проводит лечение и диагностику таких заболеваний, как остеоартрозы суставов, остеохондрозы, ушибы мягких тканей, открытые и закрытые переломы, вывихи, накладывает и снимает швы и фиксирующие повязки, делает блокаду суставов и репозицию переломов. Стаж работы – 10 лет.
Алексей Амбарцумович окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2010 году. В 2014 году прошел сертификационный цикл по специальности «Травматология-ортопедия» на базе Городской больницы №1 им. Н. А. Семашко. Является автором научных статей на темы: «Остеопороз лиц пожилого возраста», «Остеосинтез переломов трубчатых костей».
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Алексей Амбарцумович, что для Вас медицина?
- Любимое дело.
Почему Вы стали врачом?
- Мне нравится помогать людям.
Каким Вы были студентом?
- Я был достаточно активным студентом. Занимался спортом, участвовал в КВН, был профоргом факультета и старостой группы.
Самый запоминающийся случай, связанный с пациентами или выбранной тактикой лечения?
- Лично для меня каждый пациент уникален, и их случаи всегда требуют индивидуального подхода к лечению.
На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?
- От совместной работы врача и пациента.
Самый частый вопрос от пациента?
- «Это лечится, доктор?»
Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?
- Не затягивайте с посещением доктора, обращайтесь сразу же.
Как предпочитаете проводить свободное время?
- Отдыхать предпочитаю с семьей. Где угодно, лишь бы вместе. Периодически встречаемся с друзьями и играем в покер.
Что любите смотреть/читать/слушать?
- Мой любимый фильм – это «Зеленая миля». Из любимых книг могу назвать «Преступление и наказание». А из музыки предпочитаю джаз, блюз, госпел. Еще люблю спортивные соревнования – футбол и регби.
Что бы Вы попросили у золотой рыбки?
- Чтобы не было войны, голода, болезни и бедности.
Ваши планы на будущее?
- Буду выполнять хорошо и профессионально свою работу, помогать людям.
Как записаться на прием к доктору:
На сайте клиники: https://rostov.alfazdrav.ru/doctors/dukov-aleksey-ambartsumovich/#schedule
По тел. 8 (863) 307-52-52
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