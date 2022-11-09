Как родителям понять, что у ребенка портится зрение

Георгий Гениевич Штокалов, детский врач-офтальмолог высшей категории ЛДЦ «Сокол». Фото: Архив КП

Плохое зрение у ребенка – это серьезная проблема для родителей. Зачастую мамы и папы не сразу могут понять, что с их детьми что-то не так. Сами малыши редко способны своевременно сообщить, что стали хуже видеть окружающий мир и предметы. В рамках программы «Здоровый разговор», своим экспертным мнением поделился Георгий Гениевич Штокалов, детский врач-офтальмолог высшей категории Офтальмологического центра «Сокол». Он подробно рассказал о причинах ухудшения зрения у ребенка и возможных способах лечения.

Георгий Гениевич, какие признаки подскажут родителям, что у ребенка ухудшается зрение?

- Вопрос актуальный, потому что дети не всегда говорят, что стали хуже видеть, а родители не всегда это замечают. Маму и папу должно насторожить, если малыш после 4-х месяцев жизни плохо фиксирует взгляд и не следит за игрушками. Появление нистагма (периодического подергивания глаз) говорит о сочетанной неврологической патологии.

Серьезным симптомом является желтое свечение зрачка, которое становится заметным на фотографиях ребенка. За этим может стоять патология сетчатки, что требует срочного осмотра врача. Наиболее заметной причиной беспокойства родителей является появление косоглазия. Если оно не проходит в первые 6 месяцев жизни, это повод обратится к профильному специалисту.

А как это проявляется у детей дошкольного и школьного возраста?

- Дети 3-7 лет, как правило, не жалуются родителям, особенно, когда у них плохое зрение с рождения. Так как они просто не знают, что могут видеть лучше. Стоит обратить внимание, если малыш слишком близко подходит к телевизору или смотрит его полубоком (лучше видящим глазом), рассматривает все игрушки вблизи. Либо у него проявляется периодическое или постоянное косоглазие.

У детей школьного возраста уже возникают жалобы на ухудшение зрения. Зачастую первым это замечает школьный учитель: ребенок не видит доску, ближе к ней подходит, начинает прищуриваться, не записывает домашнего задания. В итоге это сказывается на его успеваемости. В таких случаях я рекомендую родителям обратиться к детскому врачу-офтальмологу как можно скорее.

Фото: Офтальмологический центр «Сокол»

Можно ли восстановить детское зрение и с помощью чего?

- Возможно, особенно если это функциональные нарушения. При первых проявлениях ухудшения зрения достаточно скорректировать режим дня, проводить гимнастику для глаз и ограничить гаджеты. Затем следует медикаментозное лечение: капли, таблетки и витаминотерапия. Возможно назначение очковой коррекции, где очки выступают как лечебный инструмент. Они используются для постоянного ношения, либо на период лечения, необходимый для восстановления зрения, или только во время зрительной нагрузки для снятия напряжения.

Если у ребенка выявляется косоглазие или амблиопия («ленивый глаз» - функциональные нарушения зрения, не поддающиеся коррекции с помощью очков или контактных линз), то эффективно использовать аппаратное лечение.

Георгий Гениевич, за счет чего восстанавливается зрение при аппаратном лечении?

- Конкретно близорукость не подлежит полному лечению в детском возрасте, но начальная степень может сочетаться со спазмами и нарушением аккомодации. Аппараты оказывают стимулирующее лечение, снимают спазм и сократительная способность мышц глаза улучшается. С астигматизмом ситуация аналогичная, данную аномалию рефракции можно исправить после 18 лет методом лазерной коррекции зрения.

Какие есть методы аппаратного лечения?

- Это группа стимулирующих аппаратов: электро- лазер- магнитостимуляция. Есть расслабляющие программы для снятия напряжения, а также аппарат Визотроник. Он повышает запас аккомодации для лучшей фокусировки зрения вблизи и вдаль. При амблиопии применяют плеоптическое лечение, а при косоглазии – ортоптическое аппаратное лечение.

Насколько эффективно такое лечение?

- При нарушении аккомодации («ложная близорукость») и зрительном утомлении хороший результат можно получить даже после одного курса аппаратов (10 занятий). Для амблиопии и косоглазия требуется более длительное и регулярное лечение - каждые 3-4 месяца. Не стоит забывать, что такое лечение проводится и с профилактической целью при спазмах, астенопии и начальной школьной близорукости.

Какие при этом существуют возрастные ограничения?

- Возрастные ограничения есть, так как аппараты требует усидчивости и активного участия со стороны ребенка. Поэтому начинать лечение целесообразно с 3,5 - 4 лет. Амблиопия эффективно поддается коррекции до 10 лет, пока идет формирование зрительных функций. Косоглазием можно заниматься в любом возрасте, но лучше успеть до школы. В старшем возрасте аппараты используются как подготовительный этап к хирургии косоглазия или после ее проведения для закрепления полученных результатов.

Фото: Офтальмологический центр «Сокол»

С какой частотой ребенок ходит на процедуры и как долго они длятся по времени?

- Обычно курс лечения проводится в течение 10 дней, и в зависимости от программы длится от 30 минут до часа. Повторение курса зависит от диагноза: при косоглазии и амблиопии каждые 3-4 месяца, при близорукости и спазме аккомодации – 1 курс в 6 месяцев.

Что делать, если ребенку выписали очки, но он не хочет их носить?

- В такой ситуации можно воспользоваться контактной коррекцией. Начиная с 11-12 лет дети уже самостоятельно обращаются с контактными линзами, ухаживают за ними и соблюдают правила гигиены. В моей практике были случаи, когда линзами пользовались дети 5-6 лет, под контролем родителей, которые сами используют линзы уже несколько лет.

Хочу заметить, что мягкие контактные линзы требуют грамотного подбора, ответственного отношения, соблюдения правил гигиены, а также предварительной полной диагностики ребенка с обязательным расширением зрачка. Это позволяет родителям и врачу выяснить возможные особенности или противопоказания для их использования. У нас в клинике представлены все виды мягких контактных линз, в том числе те, которые тормозят прогрессию близорукости. Подбор включает обязательную примерку, чтобы ребенок смог понять для себя степень их комфорта.

Что хотите пожелать нашим читателям?

- Обращать внимание на зрение своего ребенка, особенно, если в семье есть к этому предрасположенность. Проводите ежегодный профосмотр у врача-офтальмолога и со зрением вашего малыша будет все в полном порядке.