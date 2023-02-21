Что подарить на 8 марта 2023 в Ростове-на-Дону: собрали идеи презентов для любимой женщины, мамы и сестры

Сделали подборку подарков к 8 марта, которым будут рады дончанки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выбрать подарок на 8 марта женщине — будь то мама, сестра или любимая — задача не из простых, если вы хотите сделать ей сюрприз. Правда, в отличие от многих мужчин женщины к неожиданным подаркам чаще относятся положительно, поэтому у представителей сильного пола выбор того, что можно презентовать дамам, богаче, чем у женщин на День защитника Отечества. Рассказываем, что подарить на 8 марта 2023 в Ростове-на-Дону, чтобы порадовать дам.

ДЛЯ ДОМА

Самый бюджетный, но при этом достаточно стильный вариант. Если ваша дама хочет перейти на правильное питание и готовить низкокалорийные блюда сама, то приятным подарком станут кухонные весы. Есть стильные модели с цветным стеклом и нарядными рисунками, которые наверняка украсят кухню. Выбирая между весами с чашей и плоскими, стоит отдать предпочтение второму варианту — на них удобно не только класть готовый продукт, но и ставить еду в таре.

Кухонные весы помогут следить за питанием. Фото: Евгения ГУСЕВА

Любительницам домашних растений можно подарить левитирующий цветочный горшок. Если в первую секунду вам выскажут за расточительность, то потом не перестанут благодарить за оригинальный подарок. Он рассчитан на небольшой цветок, но явно станет изюминкой домашнего сада. В интернет-магазинах можно найти модели от пяти тысяч рублей.

Как бы ни критиковали подарки, нужные в хозяйстве, мол, 8 марта нужно дарить только любовь и романтику, вряд ли кто-то откажется от такого помощника как робот-пылесос. В зависимости от количества функций, есть модели и за 12, и за 30 тысяч рублей, и за 50. Смотрите по запросам прекрасной дамы. А чтобы и правда не сердить «хозяйственным» подарком, можно преподнести его как умную карету для кота.

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

Если ваша дама — завсегдатай спортклуба, то наверняка оценит новый фитнес-трекер или фильтр-бутылку для воды. Любимая будет рада набору для ухода за кожей дома: это могут быть мочалки разной жесткости, полотенца, масла и увлажняющие крем и мист для тела, а может и целому массажному набору — все, что позволит сбросить усталость после рабочего дня.

Банные принадлежности тоже могут порадовать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если у любимой душа поет, и в душе — она исполняет любимые хиты, то можно подарить водонепроницаемое радио. А если не хочет оставлять серию любимого сериала на время водных процедур — водонепроницаемый чехол для смартфона, чтобы не выпадать из жизни в Интернете ни на минуту.

Идеальная пара — электрическая зубная щетка и портативный ирригатор — для тех, кто заботится о здоровой и белоснежной улыбке. Если пользоваться ирригатором будет несколько человек, стоит рассмотреть стационарный вариант, когда в резервуар заливается сразу больше воды, но для него рядом с раковиной должна быть розетка.

ПОДАРИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ну и конечно, 8 марта — это повод для подарков, которые не пригодятся в хозяйстве, но запомнятся на всю жизнь. Это может быть поездка одного дня по области, вылазка в Адыгею, Краснодарский край или Ставрополье.

Не стесняйтесь объяснить вкусы вашей половинке продавцу ювелирных украшений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никто не отменял любовь девушек к драгоценностям и качественной дизайнерской бижутерии. Стоит присмотреться к тому, что женщина обычно выбирает и посоветоваться с продавцом. Любимая будет рада кольцу, мама и сестра — колье или стильной броши, браслету.

Ну и что бы дамы ни говорили о цветах как о пустой растрате бюджета, каждая будет рада букету, если он подобран с душой. Весеннее настроение передадут нежные пионы, хрупкие ромашки, пахнущие весной фрезии и трогательные ландыши, подснежники и тюльпаны.

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