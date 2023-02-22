Причиной мужского облысения являются гормоны

Проблема потери волос знакома многим мужчинам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Проблема потери волос знакома многим мужчинам. По статистике почти 70 процентов мужчин начинают лысеть к 30 годам, а к 50 годам эти показатели достигают 85 процентов.

Кто-то не обращает на нее внимания, а кто-то готов устранять любыми способами. Так почему она возникает?

Трихологи отмечают, что определяющей причиной мужского облысения является рост концентрации гормона дигидротестостерона. Это биологически активное вещество, производимое из тестостерона. Увеличение его концентрации в крови специфическим образом влияет на волосяные фолликулы, делая волосы слишком слабыми и безжизненными. Происходит это в результате аутоиммунной реакции.

Кстати, потеря волос не всегда является безвозвратной – на сегодня существует немало средств и методик для восстановления шевелюры. Но в некоторых случаях такое лечение может оказаться очень долгим и затратным.