Самые опасные мужские ошибки в отношении здоровья

Особенно часто страдают из-за гипертонии те, кто ведет сидячий образ жизни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно мужчины к своему здоровью относятся более халатно и пренебрежительно, совсем не так, как женщины. Но есть целый ряд ошибок, которые могут самым негативным образом сказаться на здоровье в будущем.

1. Спокойно относятся к набору веса.

Если женщины переживают из-за лишних килограммов, то мужчины, будучи более спокойными на этот счет, реже следуют каким-то ограничениям. Между тем, в возрасте после 40 лет тело начинает терять мышцы и активнее производит жировую ткань, что сказывается и на здоровье сердца и сосудов, и на половой сфере.

2. Отказываются проходить обследование при гипертонии.

По статистике проблемы с повышенным давлением чаще возникают у мужчин в возрасте после 40 лет. При этом гипертония может не проявляться внешними симптомами, обнаружить ее позволяют только периодические проверки давления. При этом многие думают, что свое артериальное давление должны измерять только старики. Особенно часто страдают из-за гипертонии те, кто ведет сидячий образ жизни. А закончиться такое пренебрежение может инсультом и другим грозными последствиями.

3. Едят много сладкого.

Мужчины, как и женщины, любят сладкое и с удовольствием его едят. А еще пьют сладкую газировку и алкогольные напитки. Это приводит не только к набору лишнего веса, но и к риску возникновения сахарного диабета 2 типа.

4. Мало двигаются.

Самая большая проблема всех современных людей – длительное пребывание в сидячем положении. Если не заниматься регулярно хотя бы легкой физкультурой, то мужчине грозят проблемы с сердцем и атеросклероз сосудов.

Также нежелание заниматься спортом, выполнять физические упражнения или хотя бы как можно чаще вставать со стула при сидячей работе губительно сказывается на мужском здоровье.

5. Не занимаются профилактикой мужских заболеваний

Врачи советуют всем мужчинам придерживаться правил здорового питания – есть меньше жареного и соленого, отказаться от вредных привычек, не увлекаться посещением сауны, соблюдать гигиену и не откладывать визит к врачу, если обнаружены отклонения в работе мочеполовой системы.

Будьте здоровы!