Спикер донского парламента принял участие в церемонии оглашения послания Президента

Владимир Путин огласил Послание к Федеральному Собранию. Фото: скриншот с видео сайта kremlin.ru

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко участвовал в церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось в Москве.

«ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА – ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОССИИ»

Сразу после оглашения Послания спикер Донского парламента прокомментировал обращение Главы Государства.

- Послание Президента – это фактически программа защиты и развития России во времена рубежных необратимых перемен. Мы будем последовательно, шаг за шагом решать стоящие перед Родиной задачи. Президент подчеркнул, что главное, что обеспечивает силу и несокрушимость России – это сплочённость нашего народа, осознание каждым гражданином неразрывности собственной судьбы с судьбой Отечества, - сказал Александр Валентинович.

В своем обращении Владимир Путин затронул и уровень поддержки участников СВО и их семей как со стороны представителей органов власти, так и со стороны граждан страны.

- Следующий важнейший шаг – создание специального фонда по финансированию и предоставлению самой всесторонней поддержки семей участников СВО. Все организационные вопросы по работе этого фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Но это не значит, что мы остановимся в предоставлении тех мер поддержки, которые сейчас оказываются. Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей, - подчеркнул Александр Ищенко.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Также, по словам Александра Ищенко, ключевой тезис Президента о том, что решение стратегических оборонных задач никак не должно затормозить развитие России в социальной сфере, в инфраструктуре и в качестве жизни.

- Продолжится строительство и оснащение школ и детских садов, строительство дорог, обновление ЖКХ. Весомое решение – дополнительно повысить МРОТ, что автоматически повлечёт за собой увеличение размеров социальных выплат и пособий для граждан. Перемены открывают и новые возможности для экономики, для бизнес-проектов. И здесь главный постулат – соотношение интересов экономического развития, бизнес-планов предпринимателей с интересами России. Важнейший элемент государственного суверенитета – это свобода предпринимательства. Рыночные отношения незыблемы. Но ориентированы они должны быть на развитие внутри страны. Государство, в свою очередь, будет предоставлять новые возможности кредитной и налоговой поддержки для активности бизнеса, - подчеркнул спикер ЗС.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Большое внимание Владимир Путин уделил дальнейшему развитию регионов.

- Например, будут выделены значительные средства для обновления транспорта в субъектах Федерации, и особенно в малых городах. Для Ростовской области также важно было услышать, что будут продолжены экологические программы по оздоровлению рек, среди которых была названа река Дон. В целом Послание главы государства воодушевляет, наполняет энергией, расставляет приоритеты в дальнейшей работе и заряжает уверенностью - Россия идет вперед! Вместе с новыми территориями Россия стала сильнее. И будет еще сильнее благодаря сплочённости и единству абсолютного большинства россиян, - заключил Александр Валентинович.