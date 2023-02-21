Ростовские депутаты дали оценку работе главы администрации донской столицы

В Ростове прошло очередное заседание гордумы. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

В Ростове под руководством председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной состоялось думское заседание, на котором обсудили, как работала администрация в минувшем году. С докладом о том, по каким законам жила и развивалась донская столица, выступил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Конечно, в центре внимания весь прошлый год, как и этот, была помощь вынужденным переселенцам, а также поддержка семей мобилизованных и добровольцев. Из Ростова на защиту Родины встали несколько тысяч человек: добровольцы, контрактники и мобилизованные граждане.

Органами соцзащиты было принято более 260 тысяч заявлений на выплаты гражданам ДНР и ЛНР. Более полутора тысяч смен волонтеры отработали в

круглосуточном режиме на Главном железнодорожном вокзале, встречая и провожая вынужденных переселенцев. Кстати, в помощи семьям беженцев принимали участие и депутаты городской Думы.

ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА

Достойно справился Ростов и с экономическими вызовами, которые возникли в свете санкций со стороны Запада. Бизнесу была оказана комплексная поддержка. Так, арендаторам – субъектам малого бизнеса - была предоставлена отсрочка на уплату арендных платежей за пользование муниципальным имуществом и землей; введен понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности; при заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов уменьшен размер задатка на право участия в конкурсе с 20-кратного до 12-кратного размера; упрощен порядок продления договоров аренды земельных участков муниципальной собственности по уже заключенным договорам.

Комплекс мер помог не только выстоять, но и показать положительную динамику. Так, налоговые льготы для бизнеса позволили 10 тыс. предпринимателям направить на свое развитие более 300 млн. рублей сэкономленных средств. Валовой городской продукт за год вырос на 8%. Объем розничного товарооборота увеличился на 13% и составил 690 млрд. рублей. Среднемесячная зарплата

за год увеличилась на 11% и составила порядка 49 тыс. рублей. Уровень безработицы снизился в два раза.

Также в 2022-м были реализованы семь инвестиционных проектов на общую сумму 24 млрд. рублей, три из них – в гостиничном бизнесе. Кроме этого, впервые за много лет в городе начали строить два завода – тракторный и предприятие по изготовлению трансмиссий.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

При этом социальная сфера по-прежнему оставалась одним из приоритетных направлений, а расходы на нее были увеличены на 6 млрд. по сравнению с позапрошлым годом.

По словам Алексея Логвиненко, в Ростове набирает темп жилищное строительство и возведение соцобъектов. Ростов стабильно удерживает 2-е место среди городов-миллионников по количеству введенного жилья.

Продолжается работа по строительству и капитальному ремонту школ и детсадов. По национальному проекту «Демография» построены 5 детских садов: в жилом районе «Платовский» на 190 мест, 2 сада в жилом районе «Левенцовский» на 140 мест каждый, в X мкр. ЗЖМ на 110 мест, по ул. Вересаева на 300 мест. Ведется строительство детского сада на 65 мест по ул. Ларина, 45б. Открыто модульное здание детского сада № 37 в жилом районе «Суворовский» на 90 мест.

Приоритетным направлением развития системы образования остается обеспечение односменного режима обучения школьников. В жилом районе «Суворовский» установлено модульное здание начальной школы № 75 на 400 мест. Открыт Центр дополнительного образования для детей Октябрьского района, который посещают 360 детей. По нацпроекту «Образование» ведется строительство 5 школ на 6400 мест.

В этом году завершат строительство еще трех школьных комплексов на 3 тысячи 700 мест и начнут строить школу на 1100 мест на Левобережной и школу на 1200 детей во втором микрорайоне ЖК района «Суворовский».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Занимался город и обновлением объектов здравоохранения и дорожной инфраструктуры. К примеру, среди прочего, закончена установка

модульного здания поликлиники № 42 на 200 посещений в смену в жилом районе «Левенцовский». В работе - нескольких амбициозных проектов: новый 8-этажный хирургический корпус ЦГБ и поликлиника в жилом районе «Суворовский» на 900 посещений в смену.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

Заместитель Председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Шереметьев заявил, что основным критерием в оценке работы администрации стал показатель выполнения 22-х муниципальных программ.

- В среднем в прошлом году он составил 97,8%. Освоено 53 из 54,2 миллиардов бюджетных рублей. Этот высокий уровень говорит о том, что деятельность Администрации города хорошо организована и отлажена, - сказал депутат.

Кроме того, за год более чем на 20% выросли общие параметры бюджета города, объем инвестиций в экономику и многое другое.

Это дало ему основание предложить признать работу главы Администрации города удовлетворительной.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения Юлия Порутчикова поблагодарила главу Администрации за организацию работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и за обновление в 2022 году медучреждений. От имени коллег она высоко оценила и результативность помощи людям старшего поколения, и детям с особенностями развития. Но, отметив уникальность Ростовского реабилитационного центра для детей-инвалидов, подчеркнула:

- За год помощь здесь получают 330 детей, а нуждающихся в ней во много раз больше. И эту проблему Администрации города еще предстоит решить, - сказала она.

В итоге принявшие участие в обсуждении отчета главы администрации города депутаты гордумы в абсолютном большинстве положительно оценили работу Администрации города и ее руководителя в 2022 году.

По результатам голосования абсолютным большинством голосов депутаты признали работу главы Администрации Ростова-на-Дону и Администрации города удовлетворительной.

Также гордума, среди прочего, поручила главе Администрации города разработать план мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ; обеспечить выполнение мероприятий по проведению на территории Ростова-на-Дону выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и принять меры по исполнению мероприятий региональных проектов на территории города в рамках реализации национальных проектов и продолжить реализацию инициативных проектов.