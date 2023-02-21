Помощь на пожарах, охрана порядка, и образование со знаком качества: на Дону обсудили планы на развитие казачества

В 2023 году казаков ждут масштабные мероприятия, посвященные 270-летию донского атамана Матвея Платова. Фото: правительство Ростовской области

За прошлый год на реализацию Стратегии госполитики в отношении российского казачества на Дону направили более 1,1 миллиарда рублей, и большая часть из них была израсходована на работу подведомственных образовательных учреждений и казачьих дружин. Об этом в ходе совещания по итогам работы регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений и подведомственных учреждений рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бордяков.

ПОМОГАЛИ НА ПОЖАРАХ, БОРОЛИСЬ С БРАКОНЬЕРАМИ

Так, одним из основных направлений работы донского казачества в прошлом году стала передача гуманитарной помощи и имущества, которое не входит в стандартный набор Минобороны России, военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации, а также жителям территорий, на которых развернулась линия соприкосновения.

Кроме того, в минувшем году подразделения казачьих дружин участвовали в поддержании порядка на участковых избирательных комиссиях во время референдумов, обеспечивали охрану пунктов временного размещения граждан и других социальных и инфраструктурных объектов.

- В течение года дружинники и члены казачьих обществ успешно выполняли свои обязательства в сферах пожарной и экологической безопасности, природоохранной деятельности, защите лесного фонда, охране объектов животного мира, - подчеркнул Сергей Николаевич. - Казаки участвовали в ликвидации крупных ландшафтных пожаров в Усть-Донецком, Каменском, Верхнедонском районах. Ежедневно помогали в предотвращении и тушении пожаров казачьи пожарные команды.

Ощутимо помогли казаки в рыбоохранной операции «Путина»: ими было изъято более семи тонн незаконного улова. А во время ежегодной акции найдено и уничтожено более 108 тонн дикорастущих наркосодержащих растений.

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ЗНАК КАЧЕСТВА

2022 год был отмечен дальнейшим совершенствованием региональной системы непрерывного казачьего образования. Сегодня на Дону такое образование получают более 117 тысяч ребят в 671 казачьем образовательном учреждении. И такие учебные заведения с завидной регулярностью отмечают наградами смотров-конкурсов федерального уровня. Так, в 2022 году пять донских школ с казачьим статусом стали победителями и призерами Всероссийского конкурса на звание «Лучший казачий класс», заняв весь пьедестал.

Одновременно расширяется взаимодействие с вузами: уже подписаны дорожные карты о сотрудничестве с шестью донскими университетами. При этом увеличился процент поступления кадетов в высшие учебные заведения региона.

Также большое внимание уделяется просветительской работе с родителями — за последний год она вышла на новый уровень. Также в фокусе - переподготовка руководителей казачьих кадетских образовательных организаций и обучение юных атаманов школ. Хороший пример нужно тиражировать, и сотрудники департамента и подведомственных учреждений делятся своими наработками с коллегами из других регионов.

- Передовой опыт сотрудничества исполнительных органов власти и казачества Донского края с высшими учебными заведениями, который был озвучен на первом слете Ассоциации казачьих вузов России в Новочеркасске в сентябре 2022 года, вызвал широкий и позитивный отклик у участников слета, - заметил Сергей Бодряков. - Второй слет всероссийской ассоциации вновь пройдет на донской земле.

Также казаков Ростовской области в 2023 году ждет подготовка и проведение масштабных мероприятий в честь 270-летия донского атамана Матвея Платова, участие в параде Победы на Красной площади, а еще работа по выявлению и поддержке одаренных детей и много других важных дел.